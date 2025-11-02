Ninh Bình: Doanh nghiệp khai thác trái phép khoáng sản bị truy thu 6 tỷ đồng

Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình vừa bị Sở Nông nghiệp và Môi trường Ninh Bình xử phạt 80 triệu đồng do sử dụng phần tài nguyên khoáng sản chưa được cấp phép trong quá trình khai thác đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng. Ngoài mức phạt, doanh nghiệp còn bị truy thu hơn 6,15 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác và buộc hoàn thiện đề án thăm dò bổ sung theo quy định.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, kèm theo mức xử phạt, Sở tiếp tục đôn đốc công ty khẩn trương hoàn thiện đề án thăm dò bổ sung để nâng cấp tài nguyên, trữ lượng khoáng sản mỏ theo quy định.

Đồng thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình truy thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại thời điểm phê duyệt, tương ứng với khối tài nguyên 333 Công ty Cổ phần Vissai Ninh Bình đã khai thác.

Vụ việc liên quan đến việc Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình vi phạm trong quá trình khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại khu vực xã Gia Hòa và xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình (cũ), nay thuộc xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, đã khai thác và sử dụng phần tài nguyên khối 333 khi chưa báo cáo cơ qua có thẩm quyền.

Cụ thể, khu mỏ này được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép thăm dò số 1599/GP-BTNMT ngày 11/8/2008, diện tích 39,45ha. Trong đó Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia phê duyệt theo báo cáo kết quả thăm dò với tổng trữ lượng cấp 121 và 122 là gần 39,5 triệu tấn.

Tiếp đó, kết quả thăm dò khoáng sản năm 2011 xác định trữ lượng tài nguyên khối 333 đạt 17,54 triệu tấn, nằm trong ranh giới và cốt thăm dò. Từ các căn cứ này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư phát triển thương mại Hoàng Phát, sau được đổi tên thành Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình khai thác đá vôi làm nguyên liệu xi măng bằng phương pháp khai thác lộ thiên theo giấy phép ngày 22/12/2016 với diện tích 33,61 ha, trữ lượng khai thác gần 26,89 triệu tấn, thời gian khai thác 16 năm, khai thác đến cốt cao +10m.

Ông Trương Văn Hà, Trưởng phòng Khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình cho biết: Theo quy định tại Thông tư 40/2025/TT-BTNMT ngày 02/7/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tài nguyên 333 là phần tài nguyên được đánh giá khái quát, xác định sơ bộ, chưa được đánh giá cụ thể về mức độ hiệu quả kinh tế, chưa có đủ độ tin cậy về mặt địa chất để khai thác.

Khối tài nguyên 333 thường nằm xen kẹp với các khối trữ lượng trong không gian được cấp phép. Do đó trong thực tế khai thác, doanh nghiệp phải bóc đi các khối tài nguyên 333 để tiếp cận khai thác được các khối trữ lượng (được cấp phép).

Ông Hà nhấn mạnh, khi doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng khoáng sản tại các khối tài nguyên 333 thì phải báo cáo cơ quan quản lý nhà nước cho phép và tính tiền cấp quyền khai thác bổ sung trước khi thực hiện.

Trong quá trình khai thác, thay vì phải bóc tách phần tài nguyên 333 và báo cáo với cơ quan chức năng về phương án xử lý công ty đã tự ý sử dụng bằng cách đưa vào sản xuất xi măng, vi phạm các quy định về không báo cáo, dẫn đến bị xử phạt hành chính 80 triệu đồng.

Trên thực tế, Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình thừa nhận trong nhiều năm đã khai thác 4,44 triệu tấn tài nguyên 333 và đưa vào sản xuất xi măng. Đồng thời cho biết, toàn bộ khối tài nguyên 333 được khai thác nằm trong phạm vi mỏ được cấp phép và trong quá trình sản xuất đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế theo quy định giống như với các nguồn nguyên liệu đang được khai thác và sử dụng.

Ông Đinh Đại Nhân, Giám đốc điều hành mỏ của Công ty cho biết, đơn vị đã nhận thức đầy đủ các thiếu sót của mình, đồng thời thừa nhận đã chậm trễ trong việc thực hiện các thủ tục xin cấp phép đưa khối tài nguyên 333 vào sản xuất. Hiện công ty đã dừng khai thác và hoàn thiện các thủ tục xin cấp phép đưa toàn bộ tài nguyên 333 còn lại trong khu vực mỏ vào khai thác và sử dụng theo quy định như với nguồn trữ lượng 121 và 122.

Tại hiện trường khu vực mỏ được cấp quyền khai thác, phóng viên ghi nhận Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình đã dừng mọi hoạt động khai thác. Mỏ đá của công ty nằm yên ắng trước sự sôi động của các mỏ đá gần đó.

Trao đổi đề này, ông Trương Quốc Bảo, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Ninh Bình cho biết, trước đây việc quản lý khoáng sản thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ), từ 1/7/2025, Chính phủ phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong quản lý khoáng sản nhóm II. Trên tinh thần này, ngày 23/9/2025, Sở đã tiếp nhận hồ sơ hoạt động khoáng sản từ Cục địa chất và khoáng sản.

Trước đó, ngày 21/8/2025, Sở đã chủ động chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Ủy ban Nhân dân xã Gia Viễn tổ chức kiểm tra, xác minh việc khai thác, sử dụng khoáng sản tại khối tài nguyên 333 tại khu vực mỏ trên. Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình đã sử dụng khoáng sản thuộc phần tài nguyên 333 xem kẹp với phần trữ lượng 121, 122 nằm trong phần trữ lượng thuộc phạm vi được cấp phép trong quá trình khai thác với khối lượng đã khai thác 4,44 triệu tấn.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình cho biết: Để khắc phục triệt để hành vi vi phạm nêu trên, Sở đã chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát bổ sung tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với việc sử dụng khoáng sản thuộc phần tài nguyên 333, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình phê duyệt với tổng số tiền trên 6,15 tỷ đồng theo quy định hiện hành. Sở cũng đã có văn bản đề nghị Thuế tỉnh Ninh Bình kiểm tra, rà soát nghĩa vụ tài chính trong hoạt động khoáng sản của Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình.

Mặt khác, Sở đôn đốc công ty khẩn trương hoàn thiện đề án thăm dò bổ sung để nâng cấp tài nguyên, trữ lượng khoáng sản mỏ nêu trên theo Điều 68 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ; đồng thời Sở tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình chấp thuận đề án thăm dò bổ sung và điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản, trong đó có phần tài nguyên 333 để tính đầy đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

Sở cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành hữu quan tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ của công ty, kịp thời phát hiện vi phạm và xử lý theo quy định.

Cuối tháng 10 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 1198/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đồi với đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng đã khai thác tại khối tài nguyên 333 mỏ đá vôi kể trên, buộc công ty phải nộp trên 6,153 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản./.

