Cần Thơ: Bắt giữ đối tượng trốn truy nã 15 năm ở nước ngoài

Ngày 10/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa phối hợp với Công an phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Thị Hoàng Oanh sau 15 năm lẩn trốn tại nước ngoài.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 2/2010 đến tháng 4/2010, Lê Thị Hoàng Oanh (sinh năm 1987, thường trú tại phường Bình Đức, tỉnh An Giang) cùng chồng là Hà Phước Hiển (sinh năm 1979, thường trú tại phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ) đã thực hiện hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”

Nạn nhân trong vụ án là bà N.T.C.T (thường trú tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 11,3 tỷ đồng.

Đến tháng 1/2011, sau khi hành vi bị phát giác, cả Hiển và Oanh đều bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng này.

Ngày 22/8/2014, Hà Phước Hiển ra đầu thú. Đến ngày 28/8/2015, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã xét xử và tuyên phạt Hiển 14 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.” Riêng Lê Thị Hoàng Oanh tiếp tục lẩn trốn tại Campuchia.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 6/2, ngay khi phát hiện đối tượng Lê Thị Hoàng Oanh từ Campuchia về Việt Nam, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ đã phối hợp cùng Công an phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang tổ chức vây bắt. Đối tượng bị bắt giữ khi đang di chuyển trên đường ruộng giáp biên giới thuộc địa bàn phường Tịnh Biên. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cũng trong chiều 10/2, Công an phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ cho biết đơn vị đã kịp thời xác minh và hỗ trợ chị Nguyễn Thị Thu Hiền (sinh năm 1975, trú tại thành phố Hải Phòng) nhận lại số tiền gần 1 tỷ đồng do chuyển khoản nhầm qua hệ thống Internet banking.

Công an phường Cái Khế trao trả lại tiền cho người chuyển nhầm. (Ảnh: TTXVN phát)

Đây là kết quả từ sự phối hợp nhanh chóng giữa lực lượng chức năng và tinh thần trung thực của người dân trên địa bàn, góp phần bảo vệ tài sản hợp pháp của công dân.

Trước đó, chị Nguyễn Hồng Thảo (sinh năm 1975, đăng ký thường trú tại phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ) đến trụ sở Công an phường trình báo về việc tài khoản cá nhân của mình bất ngờ nhận được một khoản tiền lớn từ tài khoản lạ.

Theo thông tin trình báo, số tiền chị Thảo nhận được là 999.555.000 đồng. Ngay sau đó, chị Thảo đã chủ động bàn giao toàn bộ số tiền này cho cơ quan Công an để tìm cách xác minh và trả lại cho người gửi.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Cái Khế đã xác minh, tra soát thông tin giao dịch và xác định chủ tài khoản thực hiện giao dịch chuyển tiền là chị Nguyễn Thị Thu Hiền.

Công an phường đã nhanh chóng liên hệ với chị Hiền để thông báo sự việc và hướng dẫn các thủ tục cần thiết. Sau khi hoàn tất các bước xác nhận theo quy định, toàn bộ số tiền đã được trao trả lại đầy đủ cho chị Hiền./.

