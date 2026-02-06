Tuyên án chung thân đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng

Chiều 6/2, sau hai ngày xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Hạnh Phúc (sinh năm 1980, Tổng giám đốc Công ty địa ốc Thiên Ân Phát) mức án chung thân về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”

Theo cáo trạng, từ tháng 12/2017, Huỳnh Thị Hạnh Phúc bắt đầu nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất tại quận 9 và quận Thủ Đức (cũ), chủ yếu là đất vườn, đất trồng cây lâu năm.

Quá trình này mới dừng ở việc đặt cọc hoặc ký hợp đồng chuyển nhượng, chưa thanh toán đủ tiền, chưa hoàn tất thủ tục đăng bộ, sang tên và chưa thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất.

Tuy nhiên, bị cáo Phúc đã tự ý phân lô các khu đất trên thành nhiều thửa nhỏ, diện tích từ 50 m² đến 240 m². Đồng thời, bị cáo thuê đơn vị đo vẽ bản đồ, lập hồ sơ và tự đặt tên cho các “dự án” nhà ở như Khu dân cư Linh Xuân, Bưng Ông Thoàn 2, Nguyễn Xiển 1, 2, 3… dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Cơ quan tố tụng xác định, mặc dù các thửa đất chưa đủ điều kiện pháp lý để giao dịch, bị cáo Phúc vẫn cung cấp thông tin gian dối về quyền sử dụng đất, tình trạng pháp lý của các dự án.

Thông qua quảng cáo rầm rộ, các công ty môi giới hoặc trực tiếp giao dịch, bị cáo ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đất nền, hợp đồng đầu tư với nhiều khách hàng.

Đáng chú ý, bị cáo còn bán trùng một nền đất cho nhiều người, thậm chí chuyển nhượng cả những thửa đất không thuộc quyền sở hữu của mình. Với thủ đoạn này, bị cáo bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 192 tỷ đồng của 82 bị hại.

Sau khi nhận tiền của khách hàng, Phúc tiếp tục chuyển nhượng các thửa đất nói trên cho người khác, nhưng vẫn gian dối thông tin rằng đất còn do mình đứng tên nhằm tạo niềm tin cho các bị hại. Với hành vi này, bị cáo chiếm đoạt thêm khoảng 173 tỷ đồng của 82 bị hại khác.

Tổng cộng, vụ án có 164 bị hại, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng. Tại phiên tòa, các bị hại yêu cầu bị cáo Huỳnh Thị Hạnh Phúc hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt./.

