Xét xử 11 bị cáo trong đường dây buôn lậu vàng xuyên biên giới

Sáng 4/2, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong đường dây buôn lậu gần 550kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam cách đây hơn 1 năm.

Vào thời điểm đó, số vàng các bị cáo buôn lậu có tổng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Tại vụ án này, 8 bị cáo gồm: Trần Thị Hoàn (sinh năm 1985, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, kinh doanh vàng bạc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên vàng bạc đá quý Hoàn Huế - Công ty Hoàn Huế); Phạm Tuấn Hải (sinh năm 1970, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, cựu Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long); Trần Thành Hiếu (sinh năm 1987, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, nhân viên Công ty Hoàn Huế); Liềng Thị Thực (sinh năm 2001, trú tại xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai, nhân viên Công ty Hoàn Huế); Nông Thị Thùy Linh (sinh năm 1985, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, nhân viên Công ty Hoàn Huế); Vàng Thị Phượng (sinh năm 2000, trú tại xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai); Lương Thị Bích Hà (sinh năm 1994, trú tại xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai, nhân viên Công ty Hoàn Huế); Nguyễn Thị Phương Nga (sinh năm 1977, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Buôn lậu” theo quy định tại Điều 188, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự.

Ba bị cáo còn lại đều thuộc Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Vàng Việt Nam (Công ty Vàng Việt Nam) gồm: Trần Thị Như My (sinh năm 1977, Chủ tịch Hội đồng quản trị), Phùng Thị Thuyết (sinh năm 1981, Phó Tổng Giám đốc), Nguyễn Thị Hợp (sinh năm 1979, Kế toán trưởng) cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 221, khoản 3 – Bộ luật Hình sự.

Trong số 11 bị cáo, có 6 bị cáo bị tạm giam, 5 bị cáo được tại ngoại.

Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao công bố tại phiên tòa, Công ty Hoàn Huế đăng ký kinh doanh vàng, bạc, đá quý và đồ trang sức. Giám đốc, người đại diện pháp luật của công ty là Hoàng Văn Huế (chồng Hoàn), còn Hoàn là người điều hành mọi hoạt động kinh doanh.

Lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, giá vàng nguyên liệu tại Trung Quốc thấp hơn, từ ngày 2/9/2024 đến ngày 2/12/2024, Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên là Bà Béo (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ mà không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp, với tổng số lượng hơn 546kg, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Trong đó, Hoàn mua của Bà Béo tổng số hơn 97kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải 449kg vàng, trị giá gần 1.000 tỷ đồng; hưởng lợi số tiền 100 triệu đồng. Bị cáo Phạm Tuấn Hải buôn lậu 449kg vàng, trị giá gần 1.000 tỷ đồng.

Cùng tham gia với Hoàn buôn lậu vàng trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam còn có các bị cáo: Trần Thành Hiếu, Nông Thị Thùy Linh, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực, Vàng Thị Phượng đồng phạm theo từng công đoạn: vận chuyển, giao nhận tiền, vàng…

Đối với hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, Cáo trạng kết luận, trong thời gian từ năm 2023 và sáu tháng đầu năm 2024, Trần Như My (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vàng Việt Nam) đã chỉ đạo Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng Giám đốc), Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng) kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của công ty, từ đó làm giảm doanh thu, giảm lợi nhuận, giảm số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Hành vi của 3 bị cáo này đã gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng./.

