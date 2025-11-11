Hải quan siết chặt các tuyến biên giới trước tình trạng buôn lậu vàng gia tăng

Tình trạng chênh lệch lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới đang làm "nóng" các tuyến biên giới phía Nam khi hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng và ngoại tệ với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Theo thông tin từ Cục Hải quan ngày 11/11, đây là một trong những thách thức lớn nhất trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại với diễn biến phức tạp trên tất cả các tuyến đường bộ, đường biển và hàng không.

Trong tháng Mười, các điểm nóng về buôn lậu vàng, tiền tệ tập trung tại khu vực biên giới giáp Campuchia (An Giang), Lào (Quảng Trị) và các sân bay quốc tế lớn. Thủ đoạn phổ biến là cất giấu trong hành lý cá nhân, phương tiện vận tải, thậm chí giấu trong người trên các chuyến bay từ Đài Loan (Trung Quốc) về Việt Nam.

Bên cạnh đó, Cơ quan Hải quan cho biết hoạt động vi phạm diễn ra trên mọi mặt trận, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng. Cụ thể, tuyến đường biển tiếp tục là địa bàn trọng điểm khi chiếm tới 56,9% tổng số vụ vi phạm bị phát hiện trong tháng (1.021/1.793 vụ). Các đối tượng tập trung tại những cảng biển lớn, thực hiện các hành vi vi phạm về điều kiện, tiêu chuẩn nhập khẩu, quy định về nhãn mác hàng hóa. Đáng chú ý, tại cảng biển Hải Phòng, lực lượng hải quan đã phát hiện nhiều vụ việc nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng như quần áo, đồ gia dụng, máy móc... thuộc danh mục cấm nhập khẩu.

Trên tuyến đường bộ, Hải quan đã bắt giữ 542 vụ việc vi phạm và chiếm 30,2% tổng số vụ. Các đối tượng thường lợi dụng chính sách ưu đãi dành cho cư dân biên giới để buôn lậu, vận chuyển trái phép các mặt hàng có giá trị cao như ngoại tệ, thuốc lá, điện thoại, thực phẩm đông lạnh. Đáng chú ý, các tỉnh miền Trung và biên giới Việt – Lào vẫn là điểm nóng của hoạt động vận chuyển pháo nổ, đường kính trắng và thuốc bảo vệ thực vật.

Bên cạnh đó, tuyến hàng không ghi nhận sự gia tăng cả về số vụ (105 vụ, tăng 39 vụ so với tháng trước) và tính chất phức tạp. Với trị giá hàng vi phạm ước tính lên tới 122 tỷ đồng, các đối tượng thường lợi dụng loại hình phi mậu dịch, ký gửi hàng hóa, sử dụng giấy tờ tùy thân giả và địa chỉ không có thật để che giấu hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ và ma túy qua các sân bay quốc tế và dịch vụ chuyển phát nhanh.

Trước những diễn biến phức tạp này, Cục Hải quan đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt. Ngành đã ban hành các văn bản cảnh báo, hướng dẫn nghiệp vụ đồng thời tham mưu Bộ Tài chính trình Chính phủ xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Với vai trò là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính, Cục Hải quan đang tích cực kiện toàn bộ máy và tăng cường hợp tác quốc tế, điển hình là việc trao đổi thông tin với Hải quan Campuchia và chuẩn bị tổng kết Chiến dịch Con Rồng Mê-kông giai đoạn VII.

Đặc biệt, ngành Hải quan đã chính thức ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đồng thời huy động tối đa lực lượng để bảo đảm an ninh kinh tế và trật tự xã hội.

Kết quả trong toàn ngành (từ 15/9 - 14/10/2025) đã xử lý 1.793 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa ước tính 1.856 tỷ đồng, thu nộp ngân sách Nhà nước 46,1 tỷ đồng. Lũy kế từ cuối năm 2024 đến nay, Hải quan đã xử lý 15.121 vụ với tổng trị giá hàng vi phạm lên tới 19.551 tỷ đồng, khởi tố 16 vụ và chuyển cơ quan khác khởi tố 100 vụ.

Bên cạnh đó, công tác đấu tranh phòng, chống ma túy cũng đạt được nhiều thành tích quan trọng. Trong tháng qua, lực lượng Hải quan đã chủ trì và phối hợp bắt giữ 13 vụ, thu giữ gần 25 kg ma túy các loại./.

