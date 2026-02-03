Khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán xăng RON A95 giả

Ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam tám đối tượng về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” là xăng RON A95.

Các bị can bị bắt gồm: Nguyễn Văn Yên (sinh năm 1980), Nguyễn Hồng Hải (sinh năm 1975), Nguyễn Tấn Hiệp (sinh năm 1990), Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1982), Trần Văn Đức (sinh năm 1971), Lê Thị Ngọc Hương (sinh năm 1981), Lê Thanh Tú (sinh năm 1986) và Phạm Tuấn Dũng (sinh năm 1987).

Vụ việc được phát hiện từ sáng ngày 17/1/2026, khi Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp kiểm tra đột xuất Trạm xăng dầu Đức Lợi (quận 8). Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang chủ trạm Trần Văn Đức và tài xế Lê Thanh Tú đang pha trộn dung môi công nghiệp cùng phẩm màu vào bồn ngầm chứa xăng A95 để làm giả xăng thật.

Từ trái qua Lê Thị Ngọc Hương; Lê Thanh Tú, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hồng Hải; Nguyễn Văn Yên; Phạm Tuấn Dũng; Nguyễn Tấn Hi. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Điều tra mở rộng xác định đây là một đường dây có tổ chức, hoạt động theo hai nhánh chính. Nhánh thứ nhất do Nguyễn Văn Yên cầm đầu, tổ chức pha chế xăng giả tại một bãi tập kết xe bồn ở Quận 9.

Nhánh thứ hai do Nguyễn Hồng Hải điều hành, chuyên cung ứng dung môi và tổ chức pha trộn ngay tại các trạm xăng, trong đó có Trạm Đức Lợi. Nhóm này mua xăng nền nguyên chất, pha thêm dung môi công nghiệp và phẩm màu để tăng thể tích, sau đó bán ra thị trường với giá như xăng thật, thu lợi bất chính.

Đối tượng pha trộn dung môi công nghiệp cùng phẩm màu vào bồn ngầm chứa xăng A95 để làm giả xăng thật. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 khẳng định toàn bộ số xăng thu giữ không đạt quy chuẩn quốc gia, không phải là xăng RON A95 thật.

Hành vi trên không chỉ gây thiệt hại kinh tế, xâm phạm trật tự quản lý thị trường mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng. Việc sử dụng xăng giả có thể gây hư hỏng động cơ, tăng nguy cơ cháy nổ phương tiện, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.

Hiện nay, Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng làm rõ các đối tượng liên quan, truy xét nguồn gốc nguyên liệu để xử lý triệt để đường dây này./.

Trạm xăng bán xăng giả. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)