Công bố phường Song Liễu là "Xã an toàn khu thời kỳ kháng chiến chống Pháp"

Ngày 3/2, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh công nhận "Xã an toàn khu thời kỳ kháng chiến chống Pháp."

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công nhận xã Song Liễu (nay là phường Song Liễu) là "Xã an toàn khu thời kỳ kháng chiến chống Pháp."

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, việc công nhận phường Song Liễu là "Xã an toàn khu thời kỳ kháng chiến chống Pháp" là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng và Nhà nước đối với cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.

Sự kiện góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay.

Ông Nguyễn Hồng Thái bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc tới các Anh hùng liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và nhân dân phường Song Liễu - những người đã hiến dâng xương máu, trí tuệ, công sức, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Song Liễu tiếp tục phát huy tinh thần quyết tâm, nỗ lực, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, phường tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của an toàn khu cách mạng, gắn với công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ; quan tâm bảo tồn, phát huy, khai thác hiệu quả các giá trị lịch sử - văn hóa, phục vụ phát triển bền vững.

Phường tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; xây dựng phường ngày càng văn minh, giàu đẹp, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Bắc Ninh.

Phường quan tâm thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, chăm lo đời sống người có công, gia đình chính sách, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết an toàn, đầm ấm, nghĩa tình. Giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội.

Song Liễu là vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Tháng 9/1939, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Trước sự khủng bố điên cuồng của thực dân Pháp, Đảng rút vào hoạt động bí mật và chuyển trọng tâm công tác về nông thôn.

Cuối năm 1941, Trung ương Đảng quyết định thành lập An toàn khu I, cốt lõi là ở Nam phần Bắc Ninh (cũ) và ngoại thành Hà Nội. Thôn Liễu Khê (xã Song Liễu cũ) là nơi có phong trào cách mạng mạnh, có vị trí cơ động, thuận lợi cho việc bảo vệ các cơ quan, hội nghị, lớp huấn luyện của Trung ương Đảng và Xứ ủy Bắc Kỳ nên được Trung ương Đảng lựa chọn làm an toàn khu cách mạng.

Từ năm 1939-1945, nhân dân Song Liễu đã nuôi giấu nhiều cán bộ của Trung ương Đảng và Xứ ủy Bắc Kỳ về hoạt động cách mạng, tiêu biểu như các đồng chí: Văn Tiến Dũng, Lê Quang Đạo, Hoàng Quốc Việt…

Hàng chục hội nghị, lớp huấn luyện của Đảng và Xứ ủy Bắc Kỳ diễn ra ở Liễu Khê đã được nhân dân bảo vệ tuyệt đối an toàn. Căn cứ địa cách mạng được bảo vệ nghiêm mật, tự vệ canh gác nhiều trạm, mạng lưới quần chúng cốt cán được bố trí theo dõi kẻ gian. Mặc dù kẻ thù luôn rình rập, nghi ngờ nhưng căn cứ địa vẫn được bảo vệ an toàn...

Nhà nước đã phong tặng nhiều danh hiệu cao quý, ghi nhận đóng góp của cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang Song Liễu. Năm 1946, Song Liễu được Tổng bộ Việt Minh cấp Bằng khen và đồng tiền vàng. Năm 1967, Nhà nước cấp Bằng có công với nước cho 32 tập thể và cá nhân; tặng Kỷ niệm chương cho tập thể cán bộ và nhân dân Song Liễu cùng 5 cá nhân tiêu biểu trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Năm 1969 và năm 1971, cán bộ và nhân dân Song Liễu hai lần được Chính phủ tặng Huân chương kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước hạng Nhất.

Ngày 21/6/1999, nhân dân và lực lượng vũ trang Song Liễu được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Song Liễu đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.”

Trải qua 85 năm, Đảng bộ và nhân dân Song Liễu luôn giữ trọn niềm tin, tuyệt đối trung thành với Đảng, nỗ lực vươn lên trong sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Trong giai đoạn mới, việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân càng cần thiết hơn. Đảng bộ phường luôn quán triệt tinh thần “lấy dân là gốc,” tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.../.

