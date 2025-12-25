News Game

Game kiến thức

[News game] Những đóng góp to lớn của Đảng trong kháng chiến chống thực dân Pháp

Sản phẩm sẽ giúp người chơi kiểm tra kiến thức lịch sử của mình, với các câu hỏi trải dài từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cho tới khi chúng ta chiến thắng thực dân Pháp.

[News game] Những đóng góp to lớn của Đảng trong kháng chiến chống thực dân Pháp

News game này giúp người chơi kiểm tra kiến thức lịch sử của mình, với các câu hỏi trải dài từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cho tới khi chúng ta chiến thắng thực dân Pháp.

Sản phẩm được xây dựng nhằm cung cấp kiến thức lịch sử hữu ích, giúp độc giả tiếp cận quá khứ một cách sinh động, dễ hiểu và giàu tính trải nghiệm./.

(Vietnam+)
#News game #kháng chiến chống Pháp
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục