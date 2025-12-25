[News game] Những đóng góp to lớn của Đảng trong kháng chiến chống thực dân Pháp

[News game] Công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc với cách mạng Việt Nam 23/12/2025 10:00 Nguyễn Ái Quốc là người có công lao to lớn, mang tính quyết định đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và tiến trình cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX.

[News Game] Lịch sử Chùa Cầu ở Hội An, những ai được thờ trong Chùa Cầu? 31/07/2024 16:14 Sự kiện Chùa Cầu ở Hội An được trùng tu với diện mạo "mới" hơn so với hình ảnh cũ kỹ thường thấy đã thu hút sự chú ý của dư luận. Hãy cùng tìm hiểu lịch sử cây cầu này trong News Game dưới đây.

[News Game] Xyanua là độc chất gì? Giết người bằng xyanua bị xử phạt ra sao? 08/07/2024 15:19 Sau khi vụ án giết người bằng xyanua ở Đồng Nai làm chấn động dư luận, nhiều bạn đọc đã thắc mắc chất xyanua có độc tố ra sao, tội ác giết người bằng xyanua sẽ đối mặt với mức án nào?

[News Game] Trắc nghiệm Lý thuyết Thi bằng lái xe B2 (Phần 1) 28/06/2024 17:05 Bạn đọc đặt câu hỏi: "Thi bằng lái xe B2 gồm những phần thi gì? Thi lý thuyết Luật giao thông đường bộ gồm bao nhiêu câu hỏi". VietnamPlus xin giới thiệu một số câu hỏi và đáp án ngẫu nhiên.

[News Games] Gruzia và Georgia có phải là một quốc gia? 27/06/2024 18:47 Sau khi Gruzia lập kỳ tích thắng Bồ Đào Nha 2-0 để vượt qua vòng bảng ngay trong lần đầu tiên tham dự EURO, nhiều độc giả đã đặt câu hỏi tại sao có nơi gọi Gruzia, có nơi lại gọi là Georgia.

[News Game] Thời gian đào tạo trình độ tiến sỹ là bao lâu? 26/06/2024 16:22 Độc giả đặt câu hỏi, Theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sỹ của bộ Giáo dục Đào tạo, người dự tuyển tiến sỹ cần điều kiện gì, thời gian đào tạo là bao lâu?

Bộ Chính trị có bao nhiêu Ủy viên? Danh sách các Ủy viên Bộ Chính trị 22/05/2024 12:07 Tại Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Vậy Bộ Chính trị hiện nay có bao nhiêu Ủy viên?

[News Game] Nếu tìm được kho báu thì có phải giao nộp cho Nhà nước hay không? 16/04/2024 17:54 Gần đây, một người dân đã nộp đơn xin được khai thác "kho báu 3 tấn vàng" dưới sông Cà Ty. Từ đó, nhiều độc giả đặt câu hỏi, nếu đào được cổ vật/kho báu thì có phải nộp lại cho Nhà nước hay không?

Thử tài người hâm mộ về các kỳ World Cup trong lịch sử 17/11/2022 16:34 Trước khi đắm chìm với những trận đấu tại World Cup 2022, mời quý vị tham gia thử tài trí nhớ về các kỳ World Cup trong lịch sử, bắt đầu từ World Cup năm 1930 (phần 1 kéo dài đến World Cup 1974).

[News Game] Bạn biết thông tin gì về Nữ hoàng Anh Elizabeth II? 09/09/2022 10:23 Nữ hoàng Elizabeth II, vị quân vương tại vị lâu nhất của Vương quốc Anh, đã qua đời tại Balmoral ở tuổi 96. Thử xem bạn biết những thông tin gì về vị nữ hoàng này nhé!

[News Game] Bạn biết gì về Nhà thờ Đức Bà ở thủ đô Paris? 16/04/2019 16:33 Ngọn lửa dữ dội bùng lên tại Nhà thờ Đức Bà ở thủ đô Paris của Pháp và cháy rực trong hơn một giờ đồng hồ khiến tháp chuông và phần lớn mái vòm nhà thờ đổ sập. Bạn biết gì về công trình nổi tiếng này?

[News Game] Những nhầm lẫn về các loại bệnh thường gặp ở trẻ em 28/03/2019 10:15 Vẫn có nhiều người nhầm lẫn về các bệnh mà trẻ em hay mắc phải. Những câu hỏi dưới đây giúp người lớn và trẻ em nhận biết và phân biệt một số bệnh thường gặp và cách chăm sóc sức khỏe. Cùng thử nhé.

[News Game] 10 câu hỏi chứng tỏ bạn mê “Kong: Skull Island" 15/03/2017 17:18 Bạn háo hức chờ ngày “Kong: Skull Island” ra rạp? Bạn không rời mắt khỏi những cảnh trong phim Hollywood đầu tiên quay tại Việt Nam? Vậy thì bạn không thể trả lời sai những câu hỏi dưới đây.

[News Game] Bạn biết gì về vai trò của Việt Nam trong APEC 28/07/2016 05:48 Việt Nam là một thành viên chủ động, tích cực và trách nhiệm của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) nói riêng cũng như của cộng đồng quốc tế nói chung.

[News Game] Thử khả năng với những thông tin cơ bản về APEC 27/07/2016 16:03 Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) là diễn đàn kinh tế có ảnh hưởng lớn nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

[News Game] Đội tuyển Tây Ban Nha có làm nên "cú ăn ba” lịch sử? 06/06/2016 14:06 Mặc dù đã qua giai đoạn đỉnh cao nhưng với việc sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng trong đội hình, đương kim vô địch Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ tiến sâu tại Vòng chung kết EURO 2016 trên đất Pháp.

[News Game] Một số thông tin thú vị về Vòng chung kết EURO 2016 04/06/2016 16:11 Cầu thủ trẻ nhất, tiền thưởng cho đội vô địch, linh vật Vòng chung kết bóng đá châu Âu EURO 2016... là những thông tin thú vị bạn không nên bỏ qua.

[News Game] Fan cuồng của đội tuyển bóng đá Đức chính là bạn? 04/06/2016 05:53 Với bề dày thành tích cộng với dàn cầu thủ đầy tài năng, đội tuyển bóng đá Đức là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch EURO 2016. Bạn là fan cuồng của đội tuyển Đức? Hãy chứng minh điều đó!

[News Game] Những điều có thể bạn chưa biết về Tết Nguyên đán 05/02/2016 05:43 Tết Nguyên đán là dịp lễ quan trọng nhất của Việt Nam, là dịp đoàn viên gia đình, thăm hỏi người thân và cùng cầu chúc một năm mới an lành, hạnh phúc...

[News Game] Bạn biết những gì về Tổng thống Nga Vladimir Putin? 22/01/2016 11:37 Cùng tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp Tổng thống Nga Vladimir Putin thông qua ứng dụng tương tác News Game - sản phẩm báo chí do VietnamPlus và Playnhe.com hợp tác phát triển.

[News Game] 10 câu hỏi thú vị về giải thưởng Nobel danh giá 13/10/2015 10:15 Các chủ nhân giải thưởng Nobel 2015 đã được vinh danh. Bạn biết những gì về giải thưởng uy tín nhất hành tinh này? Dưới đây là một số thông tin thú vị!

[News Game] Bạn có nắm được những thông tin cơ bản về TPP? 05/10/2015 11:23 Cuộc đàm phán TPP lịch sử sắp đạt được thỏa thuận cuối cùng sau cuộc họp kéo dài tại Atlanta (Mỹ), mở ra những cơ hội và thách thức lớn cho nền kinh tế Việt Nam.

Cùng tìm hiểu hành trình 70 năm của Thông tấn xã Việt Nam 14/09/2015 11:15 Thông tấn xã Việt Nam - cơ quan báo chí duy nhất ở Việt Nam được phong tặng hai danh hiệu Anh hùng: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

[News Game] Thế chiến 2 - thảm kịch lớn nhất lịch sử nhân loại 01/09/2015 05:13 Nhân kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến 2, thảm kịch lớn nhất trong lịch sử nhân loại, cùng điểm lại những dấu mốc trong cuộc chiến thảm khốc này.

[News Game] Nhìn lại thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 31/08/2015 13:48 Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cùng nhìn lại thời khắc lịch sử khi cả dân tộc cùng lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập.

[News Game] "Khóc" đại thi hào, danh nhân văn hóa Nguyễn Du 17/08/2015 16:56 Đại thi hào Nguyễn Du từng băn khoăn "Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa/Người đời ai khóc Tố Như chăng?". Năm 2015, nhân kỷ niệm 250 năm ngày sinh của đại thi hào, hãy cùng "khóc" Nguyễn Du.

[News Game] Bạn biết gì về Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc huy Việt Nam? 15/08/2015 06:20 Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mời bạn cùng tìm hiểu về lịch sử và ý nghĩa của Lá cờ đỏ sao vàng, Quốc huy và Quốc ca Việt Nam.

[News Game] Những ca khúc bất hủ gợi nhớ mùa Thu cách mạng 13/08/2015 16:11 Vào những ngày tháng 8/1945, toàn thể quốc dân Việt Nam hừng hực khí thế đấu tranh giành chính quyền. Rất nhiều bài hát gắn liền với khoảng thời gian đặc biệt ấy, và đến giờ, vẫn đi cùng năm tháng.

[News Game] "Fan cuồng" của kình ngư Ánh Viên chính là bạn? 13/08/2015 05:57 Trong kỳ SEA Games 28 vừa qua tại Singapore, Nguyễn Thị Ánh Viên là cái tên được nhắc đến nhiều hơn cả bởi thành tích thi đấu vô cùng xuất sắc và nổi bật.