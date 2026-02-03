Xã hội

Ứng cứu và hỗ trợ 9 ngư dân trên tàu cá bị sóng lớn đánh chìm

Đồn Biên phòng Bình Châu đã hướng dẫn chủ tàu và ngư dân trình báo vụ việc với chính quyền địa phương nơi cư trú và lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa để được theo dõi, hỗ trợ.

Đoàn Mạnh Dương
Lãnh đạo UBND xã Bình Châu thăm hỏi các ngư dân bị nạn. (Nguồn: Thanh Niên)
Lãnh đạo UBND xã Bình Châu thăm hỏi các ngư dân bị nạn. (Nguồn: Thanh Niên)

Ngày 3/2, Đồn Biên phòng Bình Châu (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Bình Châu (Thành phố Hồ Chí Minh) tiếp nhận, hỗ trợ chăm sóc y tế cho 9 ngư dân trên tàu cá của tỉnh Khánh Hòa bị chìm trên biển, được một tàu cá kịp thời cứu, đưa vào bờ an toàn.

Đồn đã làm việc với thuyền trưởng và ngư dân để lập hồ sơ vụ việc, phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Bình Châu động viên tinh thần ngư dân và liên hệ, hỗ trợ ngư dân về với gia đình.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá NT 91241 TS do ông Đinh Văn Minh (sinh năm 1986, trú tại tổ dân phố 26, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa) làm chủ kiêm thuyền trưởng, hành nghề lưới rê, xuất bến ngày 26/1 từ tỉnh Khánh Hòa.

Trên tàu có 9 ngư dân. Khoảng 2 giờ ngày 1/2, khi đang khai thác hải sản tại vùng biển thuộc tỉnh Lâm Đồng cách bờ khoảng 60 hải lý theo hướng Đông Nam (giáp vùng biển Thành phố Hồ Chí Minh), tàu cá NT 91241 TS gặp thời tiết xấu, bị sóng lớn đánh chìm.

Trước khi tàu chìm, thuyền trưởng đã kịp phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp rồi cùng 8 ngư dân trên tàu mặc áo phao nhảy xuống biển.

Nhận được tín hiệu cầu cứu, tàu cá BV 96976 TS do ông Nguyễn Đức Tấn (sinh năm 1983, thường trú tại ấp Thanh Bình 2, xã Bình Châu, Thành phố Hồ Chí Minh) làm chủ kiêm thuyền trưởng đang đánh bắt hải sản cách hiện trường tàu cá NT 91241 TS bị nạn khoảng 7 hải lý đã nhanh chóng cơ động đến khu vực tàu gặp nạn để cứu người. Khoảng 2 giờ 50 phút cùng ngày, tàu BV 96976 TS tiếp cận hiện trường và cứu toàn bộ 9 ngư dân tàu cá NT 91241 TS đưa lên tàu đưa về bờ.

Đến 17 giờ ngày 1/2, tàu BV 96976 TS cập cảng cá Bình Châu và bàn giao 9 ngư dân tàu cá NT 91241 TS cho Đồn Biên phòng Bình Châu. Đồn đã chăm sóc y tế cho ngư dân bị nạn.

Qua kiểm tra ban đầu, không có ngư dân nào bị chấn thương nghiêm trọng, sức khỏe đều ổn định. Đồn Biên phòng Bình Châu đã hướng dẫn chủ tàu và ngư dân trình báo vụ việc với chính quyền địa phương nơi cư trú và lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa để được theo dõi, hỗ trợ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ngư dân gặp nạn #hỗ trợ ngư dân gặp nạn #ngư dân gặp nạn trên biển
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, Phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân từng cấp phải được in riêng từng loại trên 01 mặt trang giấy A5 (21cm x 14,8cm) theo chiều dọc khổ giấy. (Nguồn: Vietnam+)

Phiếu bầu cử được quy định như thế nào?

Phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, Phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân từng cấp phải được in riêng từng loại trên 01 mặt trang giấy A5 (21cm x 14,8cm) theo chiều dọc và được quy định về màu sắc.

Cán bộ, chiến sỹ luôn quyết tâm, tin tưởng hoàn thành thắng lợi “Chiến dịch Quang Trung.” (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Mưa lũ miền Trung 2025 và Chiến dịch ‘Không tiếng súng’

Video clip Mưa lũ miền Trung 2025 và chiến dịch ‘Không tiếng súng’ của phóng viên VietnamPlus là cách kể một câu chuyện đa phương tiện (Multimedia Storytelling), là cuộc hành trình nhìn lại những hình ảnh xúc động và lắng đọng bằng hình ảnh và dữ liệu, để ghi nhớ một giai đoạn đặc biệt – nơi mà giữa hoang tàn, tình người và niềm tin được thắp sáng.