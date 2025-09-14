Hé lộ bộ phim tại nhà tù Côn Đảo được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội

Ngày 13/9, người dùng Facebook tại Việt Nam lan truyền một đoạn clip với nhiều thanh niên gầy gò bị xích chân, nằm trên giường đá giống như trong tù. Các dòng mô tả đi kèm clip viết "một phân cảnh dựng lại hình ảnh các tù nhân Côn Đảo" càng khiến nhiều người lập tức chú ý về độ thuyết phục và chân thực.



Đoạn clip ngắn ngủi nhưng được chia sẻ rần rần trên nhiều hội nhóm, trang mạng, tổng số lên tới hàng triệu lượt xem và nhiều bình luận, chia sẻ.

Theo tìm hiểu, đây là một phần hậu trường phim điện ảnh "Thanh âm vượt đại dương" do thành viên êkíp đăng tải trước ngày quay. Phim do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đặt hàng Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất.

Những cảnh quay tại chính Côn Đảo

Phim được sản xuất từ khoảng tháng 11/2024 đến cuối tháng 1/2025, hứa hẹn tái hiện một phần hiện thực tàn khốc và lịch sử bi tráng của các chiến sỹ cách mạng Việt Nam, giai đoạn kháng chiến chống Pháp từ 1945-1954 tại nơi "địa ngục trần gian" nhà tù Côn Đảo.

Bên cạnh những cảnh nội được thực hiện trong trường quay, phần lớn các cảnh ngoại được thực hiện trực tiếp tại Côn Đảo. Êkíp cho biết đã tái tạo bối cảnh để phù hợp với tính điện ảnh và nội dung phim, song song với việc tôn trọng lịch sử.

Một số hình ảnh trong phim. (Ảnh: ĐPCC)

"Cả đoàn quay tại Côn Đảo nên phương tiện đi lại, vật tư, vật liệu đều hạn chế," anh Trần Khánh Dư - họa sỹ của phim chia sẻ. "Có những hôm sóng to không có thuyền ra đảo. Có khi cần mua một hộp màu nhưng đi cả đảo không có, lại phải chuyển từ đất liền ra. Thời gian quay vào đúng mùa gió chướng nên gió rất to, thổi bay cả thiết bị quay, nhưng cũng vì thế tôi thấy các cảnh quay rất chân thực."

Phim theo chân Tâm (Thùy Dương) - một nữ chiến sỹ được tổ chức cách mạng gài cắm, thâm nhập vào nhà tù Côn Đảo để hỗ trợ các tù nhân. Tại đây cô gặp Duy (Quang Thuận) - một chiến sỹ kiên trung đang thực hiện kế hoạch vượt ngục.

Ngoài ra tác phẩm còn có sự góp mặt của Nghệ sỹ Nhân dân Bùi Bài Bình, diễn viên Vĩnh Xương, diễn viên Charlie Win...

Diễn viên Thùy Dương và Nghệ sỹ Nhân dân Bùi Bài Bình. (Ảnh: ĐPCC)

Tựa đề "Thanh âm vượt đại dương" ám chỉ tiếng đàn bầu của cô gái, thể hiện cho bản sắc nhân văn và sức sống của dân tộc, đồng thời nhấn mạnh thông điệp: Hòa bình và tự do ngày nay đã phải đánh đổi bằng rất nhiều máu và nước mắt của các thế hệ trước.

"Chúng tôi tin rằng, 'Thanh âm vượt đại dương' sẽ mang đến những giọt nước mắt của khán giả, nhưng đó không phải vì sự bi lụy, mà vì niềm tự hào và xúc động trước tinh thần bất khuất của cha ông. Bộ phim là một lời tri ân, một nén tâm nhang thành kính dâng lên những người con đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc" - đại diện đoàn phim chia sẻ.

Cảnh vượt ngục trong phim. (Ảnh: ĐPCC)

Liệu có là "Đào, Phở và Piano" thứ hai?

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Phim truyện I, "Thanh âm vượt đại dương" sẽ được công chiếu ngày 16/9/2025, nhưng chưa có kế hoạch ra rạp rộng rãi tại các hệ thống chiếu phim tư nhân.

Trước đó năm 2024 có "Đào, Phở và Piano" cũng là phim do Nhà nước đặt hàng Công ty Cổ phần Phim truyện I. Tác phẩm ban đầu sở hữu số suất ít ỏi và chỉ chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia - đơn vị sự nghiệp công lập chuyên chiếu phim phục vụ mục đích chính trị-xã hội.

Khi được người dùng TikTok nổi tiếng chia sẻ trên mạng xã hội, phim bất ngờ trở thành hiện tượng gây sốt và liên tục khan hiếm vé. Sau đó do nhu cầu xem quá cao, nhiều đơn vị tư nhân khác đã tham gia chiếu phim như một phương án "chữa cháy."

"Đào, Phở và Piano" - bộ phim bất ngờ gây sốt năm 2024. (Ảnh: ĐPCC)

Trong bối cảnh khán giả Việt đang rất quan tâm đến các tác phẩm lấy đề tài lịch sử, chiến tranh, "Thanh âm vượt đại dương" cũng cần có phương án chiếu rộng rãi để đáp ứng nhu cầu của người xem, góp phần thực hiện mục tiêu của phim được Nhà nước đặt hàng.

Chia sẻ về việc này, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết đối với các dự án đặt hàng, hoạt động truyền thông chính thức thường được triển khai theo một kế hoạch cụ thể, gắn với tiến độ phổ biến. Vì đây là dự án hợp tác giữa nhiều bên và đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ phát hành, Cục Điện ảnh cùng Công ty Cổ phần Phim truyện I cần đảm bảo đầy đủ các thủ tục, bản quyền và lịch công bố chính thức.

"Trong thời gian tới, Cục Điện ảnh sẽ cùng Công ty Cổ phần Phim truyện I và các bên liên quan công bố chính thống về nội dung và kế hoạch phát hành, đảm bảo giới thiệu rộng rãi, đồng bộ và bài bản hơn để bộ phim đến với công chúng một cách hiệu quả, đúng định hướng và phát huy trọn vẹn giá trị nghệ thuật cũng như thông điệp mà tác phẩm gửi gắm," Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết.

Ông Đặng Trần Cường cũng khẳng định phim sử dụng ngân sách nhà nước là những phim được sản xuất với yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, không đặt nặng về yếu tố doanh thu mà mục tiêu đầu tiên là làm sao bộ phim được đông đảo tầng lớp Nhân dân tiếp cận và xem phim. "Dựa trên yêu cầu như vậy chúng tôi sẽ có kế hoạch phổ biến làm sao để đạt yêu cầu đề ra," Cục trưởng nói.

Trailer phim "Thanh âm vượt đại dương":