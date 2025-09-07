Mưa đỏ là 'ông vua' mới của điện ảnh Việt: Kỷ lục chưa từng có với phim Nhà nước

Chiều 7/9, sau 17 ngày công chiếu và một tối chiếu sớm, phim “Mưa đỏ” đã vượt mức doanh thu 552 tỷ đồng theo thống kê của nền tảng Box Office Vietnam (BOVN).

Sức nóng của phim khiến lượng người vào website BOVN để theo cập nhật doanh số cao đột biến. Khoảng 17 giờ cùng ngày, đại diện nền tảng cho biết lượng truy cập website tăng gấp 100 lần ngày thường và đang khắc phục sự cố để trang hoạt động trở lại.

Dù có sai số, phim vẫn nắm chắc vị trí “top 1” trong lịch sử phòng vé tại Việt Nam. Cụ thể vào ngày 6/9, BOVN báo phim đạt 520 tỷ đồng. Đại diện nền tảng giải thích cách thống kê của BOVN là lấy giá vé niêm yết nhân với số vé bán ra, chưa tính thuế, các chương trình khuyến mãi và phần chia cho nhà phát hành. Vì vậy con số thống kê của BOVN sẽ cao hơn so với doanh thu thực tế và con số do nhà phát hành cung cấp.

Tuy vậy doanh thu “Mưa đỏ” chắc chắn còn tiếp tục tăng. Dự kiến phim được chiếu ít nhất hai tháng nữa hoặc lâu hơn (“Lật mặt 7” từng trụ rạp hơn 3 tháng). Nhiều nhà quan sát kỳ vọng mốc hơn 650-700 tỷ đồng thậm chí xa hơn nữa.

Thành tích này đưa phim vượt xa “Mai” - “top 1” phòng vé cũ - do Trấn Thành là đạo diễn. Đạo diễn này đã đăng tải trên trang cá nhân: “Chúc mừng Mưa đỏ trở thành phim top 1 doanh thu phòng vé,” đồng thời khen tác phẩm ấn tượng, hoành tráng và chỉnh chu, kêu gọi khán giả ra rạp vào ngày trước đó.

Thống kê theo BOVN. (Ảnh chụp màn hình)

Đạo diễn, Nghệ sỹ Ưu tú Bùi Trung Hải (đạo diễn thứ hai và quay phim chính của “Hà Nội 12 ngày đêm”) nhận xét phim “có cái nhìn nhận sâu sắc về tổn thất cả vật chất lẫn tinh thần của người lính, có sự cố gắng nhấn mạnh vào vấn đề hòa giải dân tộc.”

Ngoài ra ông nhận định tác phẩm không chỉ tiếp nối truyền thống phim chiến tranh của Việt Nam, mà còn khẳng định khả năng thích ứng thị trường của một phim do Nhà nước đặt hàng.

“Việc phát hành phim 'Mưa đỏ' cũng đã khẳng định khả năng thích ứng với xã hội của dòng phim do nhà nước đặt hàng, do hãng phim nhà nước sản xuất, thông qua mạng lưới phát hành toàn quốc, cùng chiến dịch truyền thông PR cực kỳ bài bản, rộng lớn trên báo chí, mạng xã hội, không hề thua kém so với các phim tư nhân.

Điều đó cũng là một hướng đi đúng để lôi kéo khán giả đến rạp. Đó là một yếu tố mà những phim chiến tranh lịch sử của Việt Nam trước kia chưa có. Chúng ta chờ đợi những sự phát triển tiếp theo của dòng phim này,” đạo diễn Bùi Trung Hải nói./.

81 ngày đêm khốc liệt tại Quảng Trị - nguồn cảm hứng của phim "Mưa đỏ" Trong 81 ngày đêm, thị xã và Thành cổ Quảng Trị phải gánh chịu 328.000 tấn bom đạn, tương đương sức công phá của 7 quả bom nguyên tử Mỹ đã ném xuống Hirosima Nhật Bản năm 1945.