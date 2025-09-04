Phim “Mưa đỏ” vượt mốc doanh thu 465 tỷ đồng, thiết lập hàng loạt kỷ lục

Với doanh thu vượt 465 tỷ đồng, phim “Mưa đỏ” không chỉ dẫn đầu phòng vé Việt năm 2025 tính đến hiện tại, mà còn đưa NSƯT Đặng Thái Huyền trở thành nữ đạo diễn đầu tiên có phim cán mốc 400 tỷ đồng.

Bộ phim "Mưa đỏ" của Điện ảnh Quân đội Nhân dân đã vượt qua "Bộ tứ báo thủ" của Trấn Thành (332 tỷ đồng), trở thành phim Việt ăn khách nhất năm 2025 tính đến hiện tại. Đặc biệt, Nghệ sỹ Ưu tú Đặng Thái Huyền cũng đi vào lịch sử điện ảnh khi trở thành nữ đạo diễn Việt Nam đầu tiên có phim vượt mốc 400 tỷ đồng.

Đến sáng ngày 4/9, tác phẩm của Điện ảnh Quân đội Nhân dân đạt hơn 465 tỷ đồng. Sau hai tuần công chiếu, sức hút của "Mưa đỏ" chưa hề giảm nhiệt.

Trước đó, chỉ riêng ngày 1/9, bộ phim đạt tới 55 tỷ đồng, mức doanh thu trong ngày cao nhất của điện ảnh Việt, vượt kỷ lục mà "Mai" của Trấn Thành từng nắm giữ (43,9 tỷ đồng).

Ra mắt từ ngày 22/8, "Mưa đỏ" liên tiếp xác lập kỷ lục, đồng thời mang ý nghĩa đặc biệt khi nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

"Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết kịch bản, lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Phim theo chân Tiểu đội 1 tại mặt trận Thành cổ, nơi những người lính trẻ phần lớn là sinh viên, học sinh gặp nhau, cùng chiến đấu, yêu thương, và sẵn sàng hy sinh vì đồng đội, vì quê hương.

Trong khói lửa ác liệt, mỗi nhân vật đều phải đối diện với lựa chọn sinh-tử, với sự mất mát của đồng đội ngay bên cạnh mình.

Bộ phim khắc họa sự khốc liệt của bom đạn, từng chiến hào, từng trận mưa pháo như xé toạc bầu trời Quảng Trị năm ấy.

Không chỉ dừng lại ở chiến trường, "Mưa đỏ" còn tái hiện đấu trí căng thẳng trên bàn đàm phán Paris, nơi Việt Nam khẳng định bản lĩnh và tính chính nghĩa của mình. Chính sự đan xen giữa máu lửa và niềm tin đã làm nên chiều sâu cảm xúc, khiến bộ phim trở thành bản anh hùng ca đầy lay động.

Tác phẩm điện ảnh của đạo diễn, Nghệ sỹ Ưu tú Đặng Thái Huyền trở thành khúc tráng ca tri ân, nhắc nhở thế hệ hôm nay về sự hy sinh anh dũng và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam../.