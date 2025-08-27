Đoàn phim Mưa đỏ thu hút sự quan tâm tại buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành

Sự hiện diện của đoàn phim "Mưa đỏ" tại buổi sơ duyệt không chỉ làm tăng thêm sự lan tỏa của bộ phim, mà còn góp phần khơi dậy tình cảm, niềm tự hào dân tộc trong dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước.

Chiều 27/8, trong buổi Sơ duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình, sự xuất hiện của đoàn phim "Mưa đỏ" đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả và người hâm mộ.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, sự tham gia của đoàn làm phim "Mưa đỏ" đã có trong kế hoạch từ trước. Tuy nhiên, do vướng lịch trình quảng bá phim nên trong buổi Sơ duyệt hôm nay , đoàn mới có mặt đông đủ để tham gia. Các diễn viên sẽ tham gia diễu hành tại khối Văn hóa-Nghệ thuật.

Hình ảnh ê-kíp đoàn phim có mặt tại buổi sơ duyệt thu hút sự chú ý của người dân có mặt tại phố Quán Thánh - khu vực tập trung của các khối diễu hành quần chúng. Không ít người dân đã nhận ra và bày tỏ sự xúc động khi thấy những gương mặt diễn viên hiện diện giữa đời thực trong bối cảnh lễ duyệt binh, diễu hành kỷ niệm ngày Quốc khánh.

Sự hiện diện của đoàn phim "Mưa đỏ" tại buổi sơ duyệt không chỉ làm tăng thêm sự lan tỏa của bộ phim, mà còn góp phần khơi dậy tình cảm, niềm tự hào dân tộc trong dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước./.

