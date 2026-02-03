Cổng chào “tạm” trên đường Nguyễn Hữu Thọ: Đợi chỉ đạo từ Sở Xây dựng

Cổng chào trên đường Nguyễn Hữu Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hai cổng chào được xây dựng trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ (Thành phố Hồ Chí Minh), đang thu hút sự chú ý vì vướng thủ tục pháp lý. Lãnh đạo địa phương xác nhận đây là công trình tạm và đang trình cơ quan chức năng xem xét cho phép tồn tại trong thời gian ngắn.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Minh Hiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhà Bè, cho biết hai cổng chào nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ được xây dựng với kinh phí khoảng 1,6 tỷ đồng, hoàn toàn từ nguồn tài trợ của tập đoàn Phú Long, không sử dụng ngân sách nhà nước. Mục đích nhằm tạo điểm nhấn thẩm mỹ, làm đẹp thêm cho tuyến đường.

“Đây là những hạng mục lắp ghép, có thể tháo dỡ dễ dàng. Chủ đầu tư thực hiện vì tâm huyết muốn cải thiện diện mạo hạ tầng giao thông tại khu vực, giúp tuyến đường trở nên khang trang hơn”, ông Hiến nói và nhấn mạnh đây chỉ là công trình tạm, không phải công trình kiên cố.

Theo ông Hiến, hồ sơ của hai cổng chào này đã được gửi lên Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh để thẩm định lại. Phía quản lý địa phương mong muốn Sở Xây dựng xem xét cho phép giữ lại công trình trong một khoảng thời gian ngắn để tránh lãng phí nguồn lực của doanh nghiệp.

Để đảm bảo tính pháp lý, phía chủ đầu tư đã cam kết sẽ tự nguyện tháo dỡ và chịu hoàn toàn chi phí phá dỡ khi Nhà nước triển khai các dự án quy hoạch chính thức hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan quản lý đường bộ. “Khi dự án hạ tầng chính thức đi qua, chúng tôi sẽ tháo gỡ ngay mà không đòi hỏi bồi thường”, ông Hiến khẳng định.

Liên quan đến vấn đề này, chiều cùng ngày, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản phản hồi chính thức. Cụ thể, Phó Giám đốc Sở Xây dựng ông Võ Khánh Hưng vừa ký văn bản số 4325/SXD-BTKT gửi Ủy ban nhân dân xã Nhà Bè về phương án thực hiện công trình "Cổng chào xã Nhà Bè".

Theo Sở Xây dựng, căn cứ Nghị định 06/2021, cổng chào được phân loại là công trình văn hóa có tính biểu trưng và nghệ thuật. Đồng thời, theo Nghị định 165/2024 hướng dẫn Luật Đường bộ, việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè cho các hoạt động văn hóa, sự kiện chính trị là nội dung được phép xem xét.

Do đó, đề xuất sử dụng một phần vỉa hè đường Nguyễn Hữu Thọ để lắp đặt cổng chào của Ủy ban nhân dân xã Nhà Bè thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Xây dựng. Thông tin này cho thấy, việc xem xét cấp phép cho công trình đang được đặt trong khuôn khổ pháp lý có thể điều chỉnh.

Như vậy, số phận của hai cổng chào “tạm” này hiện phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, dựa trên sự cân nhắc giữa nhu cầu chỉnh trang đô thị, nguyện vọng của địa phương, doanh nghiệp và việc tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý xây dựng, không gian công cộng./.