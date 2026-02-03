Triển khai thi hành Luật Công nghệ cao hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng ký Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 3/2/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công nghệ cao (Kế hoạch).

Việc ban hành Kế hoạch nhằm xác định cụ thể, đầy đủ, toàn diện các công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Công nghệ cao, bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực.

Phân công nhiệm vụ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong việc thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật theo quan điểm "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả."

Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của bộ, ngành và địa phương tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần đưa các điểm mới, tinh thần và mục tiêu của Luật sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Kế hoạch đưa ra các nội dung, nhiệm vụ cụ thể để các bộ, ngành, địa phương triển khai như sau: Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Công nghệ cao thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2835/QĐ-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Phổ biến, giáo dục về nội dung của Luật thực hiện theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật. Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định khác của Chính phủ.

Trong năm 2026 và các năm tiếp theo, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức các hội nghị, tọa đàm quán triệt, truyền thông, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp với các ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện nhiệm vụ này ở địa phương mình.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan thực hiện hằng năm việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi việc thi hành Luật Công nghệ cao, có báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá thi hành Luật.

Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên biên soạn tài liệu, hướng dẫn áp dụng, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp nhận và xử lý kiến nghị (nếu có).

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Kế hoạch này.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố gửi kết quả triển khai các nhiệm vụ được phân công về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các bộ, ngành, địa phương kịp thời phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.