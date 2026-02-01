Bắt giữ tài xế hành hung người sau va chạm giao thông, khiến nạn nhân tử vong

Ngày 1/2, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ Mai Anh Nhật (43 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng liên quan vụ hành hung người sau va chạm giao thông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng trưa 30/1, Mai Anh Nhật điều khiển xe ô tô bán tải chở con gái đi học từ khu vực ngã tư Hậu Nghĩa hướng về xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh. Khi đến giao lộ giữa đường ĐT825 và tuyến đường Ba Sa - Gò Mối, Nhật giảm tốc độ phương tiện để dừng chờ tín hiệu đèn giao thông.

Cùng thời điểm này, xe ô tô 7 chỗ, do ông N.V.H (64 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển lưu thông cùng chiều, vượt lên bên trái rồi xảy ra va chạm với cửa bên tài xế xe của Nhật.

Sau va chạm, cả hai bên xuống xe để kiểm tra tình hình. Tại đây, Mai Anh Nhật đã dùng tay đánh liên tiếp ba cái vào vùng thái dương của ông H, khiến nạn nhân ngã ngồi xuống mặt đường. Chưa dừng lại, Nhật tiếp tục dùng chân đá vào hông trái nạn nhân làm ông H bất tỉnh tại chỗ.

Phát hiện nạn nhân rơi vào tình trạng nguy kịch, Nhật cùng người dân đã sử dụng chính xe bán tải của mình đưa ông H đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa. Do chấn thương nặng, nạn nhân được chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.

Các bác sỹ xác định ông H bị xuất huyết não nghiêm trọng. Đến tối 31/1, dù được tích cực cứu chữa, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Trước đó, chiều 31/1, Công an xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành xác minh, điều tra vụ việc sau khi một đoạn clip ghi lại cảnh hành hung được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ tính chất, mức độ hành vi của đối tượng, đồng thời xem xét các dấu hiệu tội phạm liên quan để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.