Lâm Đồng: Ngăn chặn hơn 4,6 tấn càphê bột nghi hàng giả trước khi ra thị trường

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phát hiện hơn 4,6 tấn càphê bột nghi là hàng giả, được sản xuất bằng cách pha trộn đậu nành và hương liệu, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Nguyễn Dũng
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra một cơ sở sản xuất càphê giả. (Nguồn: Công an tỉnh Lâm Đồng)
Ngày 29/1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp cùng các địa phương củng cố hồ sơ, tiếp tục mở rộng điều tra vụ sản xuất càphê bột nghi là hàng giả với số lượng lớn vừa được phát hiện trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, ngày 27/1, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an xã Bảo Lâm 3 kiểm tra ôtô tải biển số 48C-093.73, do Trương Thành Tín (27 tuổi, trú phường Đông Gia Nghĩa, Lâm Đồng) điều khiển.

Lực lượng chức năng phát hiện thùng xe chứa hơn 1.000 gói càphê bột thành phẩm, tổng khối lượng 528kg. Khi làm việc với lực lượng công an, tài xế Tín không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc số càphê bột nêu trên.

Theo đánh giá ban đầu của lực lượng chức năng, số hàng hóa trên có dấu hiệu bị làm giả, chất lượng không đảm bảo.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã mở rộng điều tra, xác định số càphê bột trên có liên quan đến Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất, thương mại WORLD COFFEE (phường Bắc Gia Nghĩa, Lâm Đồng), do ông Lương Viết Kiểm làm người đại diện theo pháp luật.

Kiểm tra xưởng sản xuất của công ty này, lực lượng chức năng phát hiện gần 8.000 gói càphê bột thành phẩm, tổng trọng lượng hơn 4,1 tấn chuẩn bị được đưa ra thị trường. Cùng với đó là 3 tấn nguyên liệu như hạt đậu nành, hương liệu và nhiều máy móc, thiết bị.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Kiểm thừa nhận sản phẩm càphê trên do Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất, thương mại WORLD COFFEE sản xuất. Đại diện doanh nghiệp khai nhận đã chỉ đạo nhân viên trộn hạt đậu nành, hương liệu với càphê để sản xuất càphê bột thành phẩm, sau đó bán ra thị trường với giá rẻ.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)
#càphê giả #Lâm Đồng #World Coffee #điều tra #nguyên liệu Lâm Đồng
