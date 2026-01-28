Đồng Nai khởi tố đối tượng mua 12 tấn lợn chết vì dịch về bán kiếm lời

Ngày 28/1, Cơ quan cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Bích Phượng (sinh năm 1983, ngụ xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.”

Các Quyết định và Lệnh trên được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2024, Lê Thị Bích Phượng đã thu mua lợn chết do bị dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi khối lượng khoảng 12.000kg với giá tiền từ 10.000 đồng/kg đến 25.000 đồng/kg, trên địa bàn hai huyện (Định Quán và Thống Nhất cũ).

Sau đó, Phượng đưa số lợn trên về nhà mổ, phân chia theo từng loại thịt rồi mang đi bán lại với giá từ 70.000 đồng/kg đến 85.000 đồng/kg cho nhiều khách hàng mua để dùng làm thực phẩm cho người trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũ và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ để kiếm lời.

Do số lượng lợn chết bị dịch bệnh tả lợn châu Phi được thu mua với số lượng lớn, để bảo quản Lê Thị Bích Phượng đã trang bị tủ đông, thùng đá và thùng container lạnh dùng làm kho chứa lợn bệnh chết để bán ra thị trường làm thực phẩm.

Thi hành các Quyết định và Lệnh bắt can để tạm giam đối với Lê Thị Bích Phượng phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: Công an Đồng Nai/TTXVN phát)

Sau khi bị lực lượng Công an phát hiện, các mẫu lợn tại kho chứa của Phượng được đưa đi xét nghiệm. Kết quả, Chi cục thú y vùng VI xác định phát hiện virus dịch tả lợn Châu Phi trong các mẫu thịt lợn.

Bản kết luận giám định tư pháp của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai kết luận: Mẫu thịt lợn cần giám định có mang mầm bệnh dịch tả lợn Châu Phi, thuộc danh mục bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch.

Ngày 27/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Lê Thị Bích Phượng, để tiếp tục điều tra mở rộng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo đến các cá nhân đã bán và mua lợn chết đối với bị can Lê Thị Bích Phượng khẩn trương trình báo và liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra địa chỉ số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật./.

