Quảng Ninh: Ngăn chặn gần 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Ngày 28/1, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường kịp thời phát hiện và thu giữ số lượng lớn thực phẩm không có hóa đơn, chứng từ đang chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra đột xuất một kho chứa thực phẩm trên địa bàn phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh.

Kho hàng do đối tượng Lê Hải Minh (sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) làm chủ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ tổng cộng 3.790kg thực phẩm các loại, bao gồm: 2.506kg xúc xích (đóng trong 110 thùng carton); 1.284 kg thực phẩm khác như chả mực, tôm hùm, ốc đỏ, há cảo (đóng trong 133 thùng carton).

Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng là Lê Hải Minh không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nói trên.

Đối tượng khai nhận đã trực tiếp mua gom số thực phẩm này từ nhiều người tại các chợ trên địa bàn thành phố Móng Cái cũ, với tổng trị giá hơn 217 triệu đồng.

​Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ tổng cộng 3.790kg thực phẩm các loại (xúc xích, tôm hùm, há cảo.) (Ảnh: TTXVN phát)

Mục đích của đối tượng là tập kết hàng hóa, chờ đến thời điểm nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán 2026 để đưa ra thị trường bán kiếm lời. Qua xác minh, Lê Hải Minh cũng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Hiện, toàn bộ số thực phẩm không rõ nguồn gốc đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định.

Việc kịp thời phát hiện và ngăn chặn lô hàng lậu này nằm trong kế hoạch cao điểm tấn công tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán 2026.

Cùng với lực lượng Công an, Biên phòng, Sở Công Thương đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đồng loạt ra quân kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các khâu từ vận chuyển, kho lưu trữ đến tiêu thụ trên thị trường truyền thống và thương mại điện tử.

Lực lượng chức năng tập trung vào các địa bàn biên giới, khu vực đông dân cư và các mặt hàng trọng điểm như pháo nổ, đèn trời, khí N₂O và thực phẩm nhập lậu.

Theo báo cáo của Sở Công Thương Quảng Ninh, kết quả bước đầu của đợt cao điểm tính từ ngày 5/11/2025 đến ngày 23/1/2026, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra và xử lý 250 vụ vi phạm với 250 đối tượng và 311 hành vi vi phạm hành chính. Tổng số tiền xử lý vi phạm trong giai đoạn này gần 14 tỷ đồng./.

