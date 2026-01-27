Cần Thơ bắt giữ nghi phạm cướp tài sản, cảnh báo người dân cảnh giác

Ngày 27/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ ra Quyết định tạm giữ hình sự về hành vi "Cướp tài sản" đối với Nguyễn Huỳnh Khánh Duy (sinh năm 2005, thường trú tại khu vực 16, phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ).

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ phát hiện một số bài viết được đăng tải trên các hội nhóm có nội dung cảnh báo xuất hiện đối tượng cướp tài sản ở xã Vị Thủy và phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ.

Qua làm việc với chủ tài khoản đăng tải thông tin là chị T.T.K.H (trú tại xã Vị Thủy), chị H. cung cấp thông tin: vào ngày 22/1, trên đường trở về nhà tại xã Vị Thủy, chị bị một nam thanh niên chặn đầu xe, dùng dao khống chế cướp đi số tiền 900.000 đồng. Sau khi xảy ra vụ việc, chị H. chỉ đăng tải thông tin lên mạng xã hội với mục đích để cảnh báo cho người dân trong khu vực.

Qua 24 giờ điều tra, truy xét, lực lượng chức năng đã phối hợp công an các địa phương nhanh chóng xác định được đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản là Nguyễn Huỳnh Khánh Duy. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Huỳnh Khánh Duy thừa nhận, ngoài vụ cướp tài sản nêu trên, đã thực hiện thêm 6 vụ cướp tài sản tại nhiều địa bàn khác nhau.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Huỳnh Khánh Duy để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

Để bảo đảm quyền, lợi ích cho người dân, cơ quan Công an khuyến cáo, người dân khi phát hiện hoặc liên quan đến vụ việc vi phạm pháp luật nên trình báo ngay đến cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật; trường hợp đăng tải thông tin lên mạng xã hội, dù với mục đích cảnh báo, có thể gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến quá trình điều tra. Người dân cần giữ bình tĩnh, trình báo vụ việc và thực hiện đúng hướng dẫn của cơ quan công an để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ thông báo, người dân là bị hại của đối tượng Nguyễn Huỳnh Khánh Duy trực tiếp liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ tại địa chỉ số 188/1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật./.

