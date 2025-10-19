Bắt giữ nhóm đối tượng giả danh công an để cướp tài sản

Sáng 19/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng gồm: Phan Tấn Điền (sinh năm 2004), Nguyễn Hữu Khánh (sinh năm 2005), Nguyễn Trần Anh Tuấn (sinh năm 2009), Phạm Minh Nhật (sinh năm 2005), Đoàn Hùng Thiên (sinh năm 2010), Nguyễn Thái An (sinh năm 2007), Nguyễn Trường Sơn (sinh năm 2006) và Phạm Minh Phương (sinh năm 2004) cùng trú thành phố Cần Thơ, để tiếp tục điều tra về hành vi "Cướp tài sản."

Theo thông tin từ cơ quan Công an, ngày 14/10, Nguyễn Tấn Đạt (sinh năm 2008) trú xã An Châu, tỉnh An Giang đến cơ quan Công an trình báo sự việc khoảng 23 giờ ngày 12/10 tại khu vực đường tránh Quốc lộ 91 (thuộc địa phận xã Bình Mỹ), Đạt bị một nhóm người đi trên nhiều xe môtô chặn xe, xưng là công an, yêu cầu kiểm tra giấy tờ, sau đó lấy xe môtô mang biển kiểm soát 67AC-021.96 chạy về hướng Châu Đốc.

Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, đối tượng thực hiện hành vi manh động, nguy hiểm, có dấu hiệu cướp tài sản, Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xuống ngay hiện trường phối hợp với Công an xã Bình Mỹ và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành truy xét nhanh các đối tượng gây án.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh và bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau chưa đầy 48 giờ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ 8 đối tượng đã gây ra vụ cướp xe trên gồm: Phan Tấn Điền, Nguyễn Hữu Khánh, Nguyễn Trần Anh Tuấn, Phạm Minh Nhật, Đoàn Hùng Thiên, Nguyễn Thái An, Nguyễn Trường Sơn và Phạm Minh Phương khi các đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Cần Thơ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng bị bắt giữ khai nhận, khoảng thời gian trên, trong lúc đang đi đến Miếu Bà ở Châu Đốc để cúng, khi đi đến tuyến tránh Quốc lộ 91 thì gặp một nhóm thanh niên đang tụ tập đua xe, nẹt pô khiêu khích, nên cả nhóm quay lại hướng Long Xuyên rượt nhóm đua xe để trả đũa. Khi đến hết đoạn đường tuyến tránh Quốc lộ 91 hướng về Long Xuyên, nhóm đối tượng đuổi kịp Nguyễn Tấn Đạt đang bỏ chạy.

Sau đó, cả nhóm dùng những lời lẽ hăm dọa, đồng thời, chiếm đoạt xe của Đạt chạy về khu dân cư Bình Long. Tại đây, cả nhóm cùng nhau tháo dỡ những bộ phận trên xe của Đạt, rồi cùng nhau chở phụ tùng về thành phố Cần Thơ.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.

