Khuyến cáo chiêu trò giả danh công an để lừa đảo

Thủ đoạn của các đối tượng không mới, phương tiện truyền thông đã nhiều lần thông tin cảnh báo nhưng nạn nhân vẫn thiếu hiểu biết, chủ quan, không tìm hiểu kỹ nên “sập bẫy” và mất số tiền lớn.

Thời gian qua, có nhiều người dân đã bị các đối tượng giả mạo là công an, cán bộ gọi điện để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng sử dụng những kịch bản quen thuộc như: Đóng phí để giải quyết hồ sơ, bảo vệ quyền lợi, báo cáo tài khoản ngân hàng nạn nhân liên quan đến vụ án hình sự, cần xác minh gấp.../.