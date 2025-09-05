Nhiều người dân Đà Nẵng bị các đối tượng giả danh công an gọi điện lừa đảo

Ngày 5/9, thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết trong vòng một tháng qua, có nhiều người dân đã bị các đối tượng giả mạo là công an, cán bộ gọi điện để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gần 1 tỷ đồng.

Cụ thể, Công an thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận 6 vụ việc xảy ra liên quan đến trường hợp các nạn nhân bị lừa đảo bởi đối tượng giả mạo là công an, cán bộ.

Đơn cử như từ ngày 17-19/8, liên tiếp 3 người dân ở phường Hải Châu là chị N.T.H.O (29 tuổi) bị chiếm đoạt 296 triệu đồng, chị N.Đ.T.L (38 tuổi) mất gần 57 triệu đồng và ông L.M.C (63 tuổi) mất 200 triệu đồng.

Tất cả đều diễn ra với cùng một kịch bản giả danh công an.

Thiệt hại nặng nhất là trường hợp chị M.T.N.N (18 tuổi, phường Ngũ Hành Sơn) đã bị chiếm đoạt hơn 325 triệu đồng với thủ đoạn giả danh công an và gây áp lực tinh thần qua điện thoại nhiều giờ liền.

Từ những vụ việc trên cho thấy thủ đoạn của các đối tượng không mới, phương tiện truyền thông đã nhiều lần thông tin cảnh báo nhưng nạn nhân vẫn thiếu hiểu biết, chủ quan, không tìm hiểu kỹ nên “sập bẫy” và mất số tiền lớn. Các đối tượng sử dụng những kịch bản quen thuộc như đóng phí để giải quyết hồ sơ, bảo vệ quyền lợi, báo cáo tài khoản ngân hàng nạn nhân liên quan đến vụ án hình sự, cần xác minh gấp…

Bằng cách nói chuyện dồn dập, tạo căng thẳng, đối tượng dễ dàng khống chế tâm lý, buộc nạn nhân làm theo yêu cầu. Nạn nhân thường là phụ nữ, thanh niên ít kinh nghiệm hoặc người cao tuổi ít am hiểu công nghệ.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo, người dân cảnh giác trước các cuộc gọi đến hoặc tin nhắn tự xưng là công an, cán bộ; không có tâm lý hoảng sợ hoặc biểu hiện lo lắng để tạo cơ hội cho các đối tượng thao túng.

Đặc biệt, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng và không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Lực lượng công an và cán bộ nhà nước không yêu cầu người dân chuyển tiền để giải quyết vụ án hay hồ sơ. Nếu gặp những trường hợp này, người dân cần nhanh chóng liên hệ công an phường, xã nơi cư trú hoặc gọi số 113 để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, mỗi người dân cần chia sẻ mạnh mẽ những thông tin cảnh báo đến gia đình, bạn bè, nhất là người lớn tuổi và thanh thiếu niên để cùng nhau phòng ngừa, không trở thành nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo giả danh cán bộ, công an./.

Giả danh công an, lừa đảo mở đại lý kinh doanh pháo hoa độc quyền Mặc dù không công tác tại Cục Ngoại tuyến - Bộ Công an và không có cổ phần tại Nhà máy Z121 nhưng Thành giới thiệu bản thân có khả năng mở đại lý phân phối pháo hoa trên địa bàn cả nước.