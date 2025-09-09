Khởi tố thêm 23 bị can trong đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người dân

Ngày 9/9, thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người già, bổ sung khởi tố thêm 23 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an), ngày 17/6/2025, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt xóa băng nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên, sử dụng công nghệ cao, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn bị hại trên cả nước, chủ yếu là những người già, thiếu thông tin, không am hiểu về công nghệ, yếu thế, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp, cần được xã hội quan tâm, bảo vệ… gây bức xúc lớn trong quần chúng nhân dân.

Trong đó, chủ mưu là Trần Quang Đạo (sinh năm 1992, trú xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản") cầm đầu hoạt động tại nhiều địa điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận thủ đoạn phạm tội như sau: Lợi dụng việc việc lộ lọt, mua bán các thông tin cá nhân trên mạng xã hội, các đối tượng đã giả làm nhân viên các cơ sở y tế, bệnh viện dinh dưỡng, sử dụng phần mềm Internet mã hóa đầu số gọi đi để tư vấn tặng quà, dụ dỗ, mời chào những người già sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, đóng các khoản phí để nhận khuyến mại quay thưởng cho các lần tiếp theo khi mua các sản phẩm đồ gia dụng, đồ điện tử.

Để tạo lòng tin, các đối tượng sẽ nâng dần giá trị trúng thưởng, mức đóng phí và cam kết hoàn tiền sau khi nhận được các sản phẩm khuyến mãi. Tuy nhiên sau đó, các đối tượng đã không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt số tiền của các bị hại đã nộp.

Để điều hành hoạt động phạm tội, đối tượng Trần Quang Đạo đã nhờ người thân đứng tên thành lập 4 công ty và thuê địa điểm, mua sắm công cụ, phương tiện để hoạt động. Tại các công ty, Đạo tổ chức theo mô hình các phòng, tổ (Phòng hành chính, nhân sự, kế toán; Phòng kinh doanh; Phòng chăm sóc khách hàng) và được quản lý, phân công, phân cấp rõ ràng từ đối tượng giữ vai trò quản lý chung đến các đối tượng như trưởng phòng, tổ trưởng và nhân viên trực tiếp thực hiện.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 124 đối tượng; trong đó trong đó có 123 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, 1 đối tượng về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" theo Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Tiến hành điều tra mở rộng vụ án, ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát hình sự) tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can đối với 23 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quang Đạo (đối tượng cầm đầu) về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" theo Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đang tiếp tục điều tra truy xét mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Kịp thời ngăn chặn người dân chuyển 120 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo

Theo thông tin từ Công an xã Vũ Quý (tỉnh Hưng Yên), đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn người dân chuyển 120 triệu đồng cho một đối tượng lừa đảo. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 4/9, Công an xã Vũ Quý tiếp nhận trình báo của bà N.T.L (sinh năm 1953, trú xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên) mang theo 120 triệu đồng và đề nghị cán bộ Công an xã hướng dẫn chuyển vào một tài khoản ngân hàng khác.

Cụ thể, vào chiều cùng ngày có một người gọi điện cho bà L tự xưng là cán bộ Công an và yêu cầu phải chuyển 120 triệu đồng để thực hiện thủ tục cấp lại tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, nếu không sẽ bị thu hồi mã định danh và tất cả tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng sẽ bị vô hiệu hóa.

Đồng thời, đối tượng đề nghị bà L không được báo cho ai, nếu để người khác biết sẽ không cấp lại tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2…Nhận định đây là thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, Công an xã Vũ Quý động viên bà L không thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, do cao tuổi cùng với tâm lý lo sợ nên bà L nhất quyết đòi chuyển tiền.

Cán bộ Công an đã kiên trì động viên, giải thích cho bà L hiểu về những thủ đoạn của đối tượng lừa đảo; đồng thời liên hệ người thân, đưa bà đến ngân hàng gửi số tiền trên, tránh bị rơi và ngăn ngừa việc bà tiếp tục tự ý thực hiện giao dịch chuyển tiền cho đối tượng xấu.

Được lực lượng Công an xã Vũ Quý hỗ trợ, bà L đã nhận thức được thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo nên đã cùng người thân đến ngân hàng gửi tiết kiệm toàn bộ số tiền trên.

Trước sự việc trên, Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị, người dân trên địa bàn cần tỉnh táo, cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện từ người lạ, tự xưng là cán bộ Công an để đưa ra các yêu cầu chuyển tiền.

Mỗi người dân hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm cộng đồng, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ để phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.../.

