Ninh Bình: Khởi tố vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Ngày 9/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng An ninh điều tra vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tập trung đấu tranh, xử lý một đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Qua trinh sát, lực lượng công an phát hiện tài khoản Facebook "Nguyễn Cường" thường xuyên đăng tải thông tin cần thuê phương tiện vận tải hàng hóa trên toàn quốc với số lượng lớn, kèm số điện thoại liên hệ.

Khi chủ phương tiện gọi điện, đối tượng yêu cầu kết bạn Zalo để thỏa thuận, đồng thời buộc chuyển tiền vào số tài khoản 0411000997642 mở tại VietcomBank để thuê người bốc, xếp hàng, với số tiền từ vài triệu đến hơn 10 triệu đồng/lượt.

Sau khi nhận tiền, đối tượng cắt liên lạc, chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân. Nhiều chủ phương tiện đã bị lừa, lái xe đến địa điểm theo thỏa thuận nhưng không liên lạc được, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và gây thiệt hại tài sản.

Cuối tháng 8, Công an tỉnh Ninh Bình xác định đối tượng là Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1995, trú tại thôn Quỳnh Sơn, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Quá trình điều tra ban đầu cho thấy, từ cuối năm 2022 đến nay, với các thủ đoạn như trên, Nguyễn Văn Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Triệt phá đường dây đánh bạc trên không gian mạng với số tiền hơn 400 tỷ đồng Từ đầu tháng 7/2025 đến khi bị triệt phá, đường dây này đã tổ chức hàng nghìn lượt đánh bạc tại Bắc Ninh, Ninh Bình, thành phố Hà Nội, các địa phương khác với tổng số tiền giao dịch hơn 400 tỷ đồng.