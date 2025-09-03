Ninh Bình: Xử phạt một đối tượng đăng tin sai sự thật về lễ kỷ niệm Quốc khánh

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, ngày 3/9, đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh vừa triệu tập làm việc và có quyết định xử phạt một đối tượng 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật.

Cụ thể, Công an xã Hải Hậu và Công an xã Hải Anh (tỉnh Ninh Bình) phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành triệu tập, làm việc với đối tượng T.V.H (sinh năm 1960, trú xóm 4, xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra, làm rõ về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước liên quan đến Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, T.V.H khai do thiếu hiểu biết, không nghiên cứu kỹ nội dung thông tin trước khi chia sẻ nên đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình; đồng thời tự nguyện gỡ bỏ các thông tin liên quan và cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin trên mạng xã hội, nhất là những nội dung chưa được kiểm chứng, những thông tin xấu, độc, dễ gây hoang mang dư luận hoặc ảnh hưởng đến uy tín, quyền lợi hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Mọi hành vi cung cấp thông tin bịa đặt, sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, trong một số trường hợp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự./.

