Xử phạt người đăng tin ảnh hưởng xấu đến danh dự hiệu trưởng trên mạng xã hội

Sáng 1/11, lãnh đạo Công an xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông L.V.T. (sinh năm 1972), giáo viên Trường trung học phổ thông số 1 Ngô Gia Tự, xã Ea Kar, vì có các hành vi vi phạm tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin.

Theo hồ sơ từ Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, trong các ngày 19/9/2024, 25/10/2024 và 4/11/2024, ông T. đã sử dụng mạng xã hội Facebook "HS Ngô Gia Tự," nhóm Zalo "Tổ ngoại ngữ-Ngô Gia Tự" và nhóm Zalo "Nhóm những người mê sự thật," do ông tự lập để đăng nhiều thông tin liên quan đến quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông số 1 Ngô Gia Tự, nhiệm kỳ 2024-2029.

Cơ quan công an xác định các nội dung mà ông T. đăng tải trên mạng xã hội chưa được kiểm chứng, xác thực, chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Một số nội dung làm ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự, nhân phẩm cá nhân bà P.T.D - hiệu trưởng nhà trường (theo kết luận giám định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk). Tuy nhiên, tính chất, mức độ xúc phạm chưa nghiêm trọng, chưa đến mức xử lý hình sự.

Căn cứ quy định hiện hành, Công an xã Ea Kar xử phạt ông T. 7,5 triệu đồng đồng thời, buộc ông T. gỡ bỏ thông tin đã cung cấp, chia sẻ trên mạng xã hội./.

