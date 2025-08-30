Hà Tĩnh: Đối tượng đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt 7,5 triệu đồng

Công an xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết ngày 29/8 đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với H.V.Đ (sinh năm 1971) do có hành vi đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Công an xã Kỳ Anh đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H.V.Đ về hành vi sử dụng tài khoản facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ video, hình ảnh xuyên tạc, cắt ghép liên quan đến lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Hành vi này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, đồng thời tạo dư luận xấu trên không gian mạng, để lại dư luận xấu tại địa phương và những người theo dõi trên trang facebook cá nhân của H.V.Đ.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng và bị xử phạt hành chính, H.V.Đ đã nhận thức rõ sai phạm, gỡ bỏ các nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Công an xã Kỳ Anh khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội, tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, cắt ghép, xuyên tạc; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn./.

