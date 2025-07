Hà Nội: Xử phạt đối tượng đăng thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín cá nhân

Ngày 26/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố vừa xử phạt Đ.V.T (sinh năm 1983, trú tại xã An Khánh, thành phố Hà Nội) về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.”

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện Đ.V.T sử dụng tài khoản Tiktok bình luận xúc phạm uy tín, danh dự của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại cơ quan Công an, Đ.V.T đã nhận thức được việc đăng tải các bình luận không đúng sự thật, xúc phạm uy tín liên quan đến các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước là hành vi sai trái.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đ.V.T về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân,” với mức phạt từ 7,5 triệu đồng.

Qua sự việc trên, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, trường hợp đưa tin sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự./.

