Phạt đối tượng đăng tin sai sự thật về việc cải tạo Vườn hoa Diên Hồng

Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính N.X.D (sinh năm 1970, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến hoạt động cải tạo Vườn hoa Diên Hồng-Đài phun nước Con Cóc, thuộc phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Trước đó, qua nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định tài khoản Facebook có tên N.X.D đã đăng tải, chia sẻ nội dung sai sự thật, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan, chính quyền địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Hà Nội đã xác định danh tính người vi phạm là N.X.D (sinh năm 1970, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).

Làm việc với cơ quan Công an, N.X.D khai nhận đã tự tổng hợp nội dung từ các nguồn thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội về hiện trường cải tạo, tu bổ Vườn hoa Diên Hồng-Đài phun nước Con Cóc.

Sau đó, N.X.D đã tự soạn thảo và đăng tải bài viết sai sự thật lên mạng xã hội.

N.X.D đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 26/5, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân.”

Qua vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, chỉ tin tưởng và sử dụng các nguồn tin chính thống, tránh chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, góp phần giữ gìn an ninh mạng và bảo đảm trật tự an toàn xã hội./.

