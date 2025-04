Lâm Đồng: Triệu tập 4 đối tượng thông tin sai sự thật về tinh gọn bộ máy

Ngày 9/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã triệu tập 4 trường hợp đang cư trú tại thành phố Đà Lạt và các huyện Đức Trọng, Bảo Lâm lên làm việc vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính các cấp, tinh gọn bộ máy Công an địa phương.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lâm Đồng) phát hiện 2 tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính các cấp.

Đó là tài khoản “Đ.V.N” do Đ.V.N (sinh năm 1997, trú tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) quản lý, sử dụng; tài khoản “N.V.M” do N.V.M (sinh năm 1988, trú tại Phường 4, thành phố Đà Lạt) quản lý, sử dụng; tài khoản “T.Đ.N” do N.M.T (sinh năm 1987, trú tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng) quản lý, sử dụng có hành vi đăng tải thông tin bí mật nhà nước liên quan đến sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Cơ quan Công an cũng phát hiện tài khoản Facebook “D.N”, do D.Đ.N (sinh năm 1996, trú tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) quản lý, sử dụng có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về tinh gọn bộ máy Công an địa phương, cho rằng việc chấm dứt hoạt động của Công an cấp huyện là để “hợp thức hóa thâm hụt,” xúc phạm uy tín của lực lượng Công an.

Cả 4 trường hợp nêu trên đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết, không tìm hiểu, kiểm tra tính chính xác của thông tin trước khi đăng tải và các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng dẫn đến vi phạm pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết trong thời gian vừa qua, chủ trương về việc sáp nhập đơn vị hành chính các cấp, tinh gọn bộ máy Công an địa phương được rất nhiều người quan tâm, chú ý.

Bên cạnh các thông tin chính thống của cơ quan chức năng, trên mạng xã hội xuất hiện một số tài khoản, hội, nhóm đăng tải, chia sẻ thông tin, bài viết có nội dung sai sự thật, không kiểm chứng, gây hoang mang dư luận, thậm chí tiết lộ thông tin bí mật nhà nước về vấn đề nêu trên, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan Công an khuyến cáo trước khi có thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng, người dân cần thận trọng và kiểm chứng trước khi chia sẻ các thông tin liên quan đến việc sáp nhập tỉnh hoặc thay đổi đơn vị hành chính.

Các thông tin về phương án sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị hiện đang trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị và đang được thực hiện theo chế độ mật.

Việc đăng tải trên mạng, kể cả việc lan truyền trong những hội, nhóm kín Zalo, Facebook… thông tin chứa đựng bí mật nhà nước, bí mật nội bộ liên quan đến tinh gọn, sắp xếp bộ máy là vi phạm pháp luật.

Các trường hợp lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật sẽ bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước (Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ); thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hiện nay, Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật; đồng thời, tiếp tục xác minh tất cả trường hợp tài khoản cá nhân ở trong và ngoài địa phương đăng tải, bình luận, chia sẻ, quản trị viên trang, hội nhóm buông lỏng kiểm duyệt, phê duyệt cho thành viên đăng tải nội dung sai sự thật, tán phát thông tin bí mật nhà nước, bí mật nội bộ, vi phạm pháp luật, phối hợp Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước triệu tập, làm việc./.

