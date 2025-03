Hà Nội: Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật về Nghị định 168

Ngày 11/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt một trường hợp về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về Nghị định số 168/2024/NĐ-CP (quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe) trên mạng xã hội.

Cụ thể, qua điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện chủ tài khoản facebook là N.V.N (sinh năm 1986, trú tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật liên quan đến Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Làm việc với cơ quan công an, N.V.N khai nhận do việc kinh doanh buôn bán ôtô gặp nhiều khó khăn nên đã đăng tải bài viết lên mạng xã hội liên quan Nghị định số 168/2024/NĐ-CP để thu hút tương tác, tăng doanh số bán hàng.

Quá trình làm việc, N.V.N đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân và đã xóa bỏ các bài viết có nội dung vi phạm.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt đối với N.V.N về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật với số tiền là 7,5 triệu đồng.

Từ sự việc trên, Công an thành phố Hà Nội cũng đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Người dùng Internet nói gì về Nghị định 168 và xử phạt vi phạm giao thông? Nghị định 168 của Chính phủ đem đến hiệu ứng tức thời và sau gần 2 tháng đi vào cuộc sống đã có những con số thống kê trên diện rộng để minh chứng.