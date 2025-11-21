Đắk Lắk: Thông tin 10 người chết do dính axít khi lặn vớt tôm hùm là tin giả

Ngày 21/11, Công an phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, thông tin 10 người chết do dính axít khi lặn vớt tôm hùm ở phường Sông Cầu đang lan truyền trên mạng xã hội là tin giả.

Lực lượng công an đã trực tiếp liên hệ người dân các địa bàn xác minh nhưng bước đầu xác định đây chỉ là tin đồn, không chính xác và không có căn cứ xác định axit trôi ra biển và không có việc người dân bị ngạt, chết do axit.

Hiện công an tỉnh Đắk Lắk đang xác minh, xử lý những người đăng tin giả, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, trưa 20/11, do mưa lớn, nước lũ dâng cao, khiến 100 can axit sunfuric của Nhà máy đường Tuy Hòa bị cuốn trôi vào trưa cùng ngày.

Chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã thông báo trên các phương tiện thông tin để người dân trên địa bàn nắm và báo tin khi nhìn thấy các can axit sunfuric trên địa bàn sinh sống.

Cơ quan chức năng đã thông báo đặc điểm của 100 can axit sunfuric là loại can 20 lít, thùng màu xanh-xám, đây là loại axit nguy hiểm, khi nhìn thấy người dân không tự ý mở nắp can mà báo ngay cho lực lượng chức năng và chính quyền địa phương gần nhất để xử lý.

Liên quan đến tình hình mưa lũ tại Đắk Lắk, hiện tại lực lượng chức năng đã tiếp cận được một số khu vực bị ngập lụt nặng tại xã Hòa Thịnh để di dời cũng như cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân.

Mưa lũ mấy ngày qua cũng đã làm một số người thiệt mạng và mất tích, tỉnh Đắk Lắk đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai./.

Sự cố 100 can axit sunfuric bị lũ cuốn trôi tại Đắk Lắk: Chuyên gia khuyến cáo Theo thông tin ban đầu, hiện chưa xác định các can axit có bị rò rỉ hay không, trường hợp axit tràn ra môi trường nước, phản ứng hòa tan sẽ làm nước sôi lên, nhiệt độ tăng rất cao.