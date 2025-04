Hưng Yên: Xử phạt trường hợp đăng tin sai sự thật, xúc phạm cán bộ xã

Ngày 29/4, tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Bình Minh (huyện Khoái Châu) đã phát hiện và tiến hành xác minh, làm việc với bà N.T. H (sinh sống tại thôn Bằng Nha, xã Bình Minh, Khoái Châu) về việc sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng thông tin sai sự thật xúc phạm cán bộ Ủy ban Nhân dân xã.

Cụ thể, bà H bình luận trong nhóm “Tin tức Hưng Yên” với nội dung “Xâu bọ khắp nơi nhà mình đây cuối năm ngoái tự dưng có bọn này đến sông vào trong nhà đo đạc bảo ký ko hiểu gì luôn mình quay vi đeo song chạy mất dép từ hôm đấy ko thấy quay lại mình là con nhà nghèo ít học nên trước khi làm đã nhờ địa chính đến đo rất chuẩn mà bọn sâu này bảo năm trước với năm sau đã khác chứ từ bao đến giờ” kèm theo 1 video có thời lượng 1 phút 39 giây ghi lại hình ảnh các thành viên trong Đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân xã đang thực hiện việc kiểm tra, đo đạc tại nhà của công dân ở địa phương.

Qua quá trình làm việc, xác minh, Công an xã Bình Minh xác định bà N.T.H cung cấp thông tin bịa đặt, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các thành viên trong Đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh, gây ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền địa phương, tạo dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

Tại cơ quan Công an, bà N.T.H đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, tự giác gỡ bỏ nội dung đã đăng tải; đồng thời cam kết không tái phạm.

Công an xã Bình Minh đã củng cố hồ sơ vụ việc, chuyển Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hưng Yên) tiếp tục xử lý đối với trường hợp trên theo thẩm quyền.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022 của Chính phủ, ngày 24/4/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với bà N.T.H./.

