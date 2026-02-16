Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí chặn đường cướp tài sản

Chiều 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng để điều tra về hành vi “Cướp tài sản.”

Các quyết định đã được Viện kiểm sát phê chuẩn theo quy định.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2010, ngụ phường Thới An), Nguyễn Tấn Phong (sinh năm 2010, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Tấn Đạt (sinh năm 2009, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Võ Vũ Luân (sinh năm 2010, ngụ phường Bình Cơ), Nguyễn Đức Minh (sinh năm 2008, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Dương Văn Quý (sinh năm 2008, ngụ tỉnh Đồng Nai), Trương Kha Ly (sinh năm 2008, ngụ phường Bình Cơ) và Huỳnh Văn Lộc (sinh năm 2010, ngụ tỉnh Đồng Nai). Nhóm này phần lớn ở độ tuổi từ 15 đến 18.

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 14/2, Công an xã Phú Giáo tiếp nhận tin báo của anh Đ.Đ.T (sinh năm 2004, quê Đồng Nai) về việc bị một nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công, cướp tài sản tại khu vực Tổ 4, ấp Tam Lập, xã Phú Giáo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã đã có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự tổ chức truy xét nóng các đối tượng liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 13/2, nhóm 8 đối tượng tụ tập tại khu vực phường Bình Cơ, mang theo hung khí tự chế và bàn bạc, thống nhất tìm các tuyến đường vắng để chặn người đi đường cướp tài sản.

Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 14/2, khi phát hiện anh T điều khiển xe máy một mình trên tuyến đường Tạo Lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, các đối tượng điều khiển xe máy truy đuổi khoảng 2km. Khi nạn nhân dừng xe, nhóm này dùng dao tự chế và nón bảo hiểm tấn công, gây nhiều thương tích ở vùng đầu và tay, trong đó có vết thương sâu, đứt gân, phải điều trị tại cơ sở y tế. Sau đó, các đối tượng chiếm đoạt túi đeo và điện thoại di động rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác định, truy xét và đưa toàn bộ các đối tượng về làm việc; thu giữ 3 xe mô tô sử dụng gây án, 2 dao tự chế cùng nhiều vật chứng liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển một mình vào ban đêm trên các tuyến đường vắng; nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản.

Khi phát hiện các nhóm thanh thiếu niên tụ tập có biểu hiện nghi vấn, mang theo hung khí hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý.

Đồng thời, gia đình và nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, ngăn chặn tình trạng tụ tập băng nhóm, sử dụng hung khí, vi phạm pháp luật; góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn./.

