Kẻ sát hại dã man 3 người ở Đồng Nai lĩnh án tử hình

Chiều 9/2, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Sỹ Tùng (sinh năm 1992, trú tại phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai) - đối tượng thảm sát 3 người trong một gia đình tại xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai về 4 tội “Giết người,” “Cướp tài sản,” “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “Hủy hoại tài sản.”

Cùng bị xét xử vì liên quan đến vụ án còn có bị can Nguyễn Văn Việt (sinh năm 1992, trú tại tỉnh Đồng Nai) bị xét xử về tội “Tàng trữ, mua bán mua bán trái phép vũ khí quân dụng,” Lưu Minh Tiến (sinh năm 1997, trú tại tỉnh Tây Ninh) về tội “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và Phạm Quang Huy (sinh năm 1990, trú tại thành phố Hà Nội) tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng.”

Tại phiên tòa, 3 bị cáo Tùng, Tiến và Việt có mặt, còn bị cáo Huy có đơn xin xét xử vắng mặt.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Sỹ Tùng mức án tử hình về tội giết người; 10 năm tù về tội cướp tài sản, 4 năm tù về tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và 1 năm tù về tội hủy hoại tài sản.

Tổng hình phạt chung là tử hình. Ngoài ra, Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Tùng bồi thường hơn 1,6 tỷ đồng cho gia đình bị hại.

Bị cáo Lưu Minh Tiến bị tuyên phạt 3 năm tù về tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Văn Việt bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; bị cáo Phạm Quang Huy bị tuyên phạt 1 năm tù về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Tùng là đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ trong thời gian ngắn, bị cáo đã nhẫn tâm dùng súng tước đoạt mạng sống của 3 người, trong khi họ không có mâu thuẫn gì với bị cáo, chiếm đoạt số tiền hơn 50 triệu đồng. Quá trình thực hiện hành vi Tùng thể hiện sự tàn ác, không có tình người.

Hội đồng xét xử nhận định bị cáo bị tâm thần phân liệt nhưng đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình.

Trong cùng một thời gian phạm nhiều tội, không những trực tiếp tước đoạt tính mạng của nạn nhân, mà còn xâm phạm quyền sở hữu về tài sản của họ với những hành vi hết sức tàn độc mà xã hội không thể dung thứ.

Điều này gây đau thương mất mát không gì bù đắp được cho gia đình nạn nhân, gây xôn xao trong dư luận, bất bình, căm phẫn trong nhân dân; đồng thời xâm phạm đến các quy định độc quyền của Nhà nước về quản lý vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, gây tác động rất xấu đến trật tự trị an của địa phương. Do đó, cần cách ly bị cáo Tùng vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Theo cáo trạng, Lê Sỹ Tùng là người không có nghề nghiệp ổn định, năm học lớp 11, Tùng đã phạm tội “trộm cắp tài sản,” bị xử án 24 tháng tù cho hưởng án treo.

Giữa tháng 5/2025, Tùng lên mạng xã hội liên hệ Phạm Quang Huy để mua khẩu súng Ruger bắn đạn nổ, loại đạn thể thao.

Sau đó Huy trao đổi với Lưu Minh Tiến và Tiến đồng ý bán súng với giá 42 triệu đồng; Tùng chuyển đủ tiền mua súng và mua thêm 750 viên đạn với giá 10 triệu đồng. Việc môi giới bán súng đạn, Huy được hưởng lợi gần 1,5 triệu đồng.

Giữa tháng 6/2025, Tùng nảy sinh ý định đi tìm người giàu để giết và cướp tài sản. Tùng lên các trang mạng xã hội tìm mua các công cụ để gây án như: máy cắt sắt, đèn pin đội đầu và đèn pin cột vào súng, mắt kính bảo hộ, khăn trùm đầu, găng tay bảo hộ…

Cáo trạng xác định, đầu tháng 8/2025, Tùng phát hiện cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh của ông Đỗ Duy Thiên (xã Đắk Nhau) có ít người, nằm biệt lập; Tùng đã nhiều lần thăm dò, nắm quy luật sinh hoạt của những người trong cơ sở này, đồng thời xác định đặc điểm địa bàn, hướng tấn công và đường tẩu thoát.

Ngày 1/10/2025, Tùng mang theo toàn bộ công cụ gây án, chạy xe máy từ nhà ở phường Phước Long đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai (phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) gửi xe, rồi đi ô tô khách lên Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Khoảng 7 giờ, ngày 2/10/2025, Tùng đi xe khách và xe ôm từ xã Bom Bo (tỉnh Đồng Nai) đến xã Đắk Nhau.

Chiều tối cùng ngày, khi vợ chồng ông Thiên và cháu ngoại đang ăn, Tùng đứng từ bìa lô cao su đối diện, cách khoảng 35m, nổ súng bắn ông Thiên và cháu bé.

Sau đó, Tùng vào nhà phá két sắt; khi nghe tiếng kêu cứu của vợ ông Thiên, Tùng đi ra bắn tiếp, rồi tẩu thoát. Cả 3 người trong gia đình ông Thiên đều tử vong sau khi bị bắn./.

Đồng Nai: Án mạng nghiêm trọng, 3 người trong một gia đình tử vong Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định thi thể 3 nạn nhân là vợ chồng ông Thiên cùng cháu trai ở hiên nhà và trong phòng với nhiều vết thương, nghi bị sát hại.