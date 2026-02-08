Triệt phá nhóm đối tượng chuyên trộm cắp mèo số lượng lớn, một đối tượng bỏ trốn

Ngày 8/2, đại diện Công an xã Đông Thạnh (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết đã phát hiện và triệt phá một nhóm đối tượng có hành vi chuyên trộm mèo với số lượng lớn để bán, thu lợi bất chính.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Công an xã Đông Thạnh phát hiện có một nhóm đối tượng hoạt động lén lút vào ban đêm, thường xuyên điều khiển phương tiện mô tô gắn máy mang theo những dụng cụ (súng bắn điện, chĩa, bẫy, dây, túi xác rắn, mồi nhử…) để thực hiện hành vi trộm cắp mèo của người dân nuôi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Đông Thạnh đã tập trung toàn bộ lực lượng phòng chống tội phạm xác minh đấu tranh làm rõ vai trò của từng đối tượng.

Các dụng cụ chuyên dụng như súng bắn điện, chĩa, bẫy, dây, túi, mồi nhử… để thực hiện hành vi trộm cắp mèo do người dân nuôi. (Ảnh: CTV)

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, mới đây, Công an xã Đông Thạnh đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà địa chỉ 361/61/23, ấp 42, xã Đông Thạnh, qua đó phát hiện 6 đối tượng gồm Đỗ Trung Phát (sinh năm 2005); Đỗ Quốc Bình (SN 2006); Đỗ Nguyễn Anh Quân (SN 2005); Nguyễn Thành Đạt (SN 2006); Nguyễn Chánh Tín (SN 2004; cùng thường trú xã Đông Thạnh) và Trịnh Quốc Huy (SN 2006; thường trú phường Đông Hưng Thuận) có biểu hiện nghi vấn trộm cắp mèo.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 18 con mèo cùng nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ việc bẫy bắt trộm mèo, vận chuyển và bình xịt hơi cay các loại… Các đối tượng khai nhận dùng bình xịt hơi cay làm công cụ chống trả nếu bị phát hiện, rượt đuổi.

Đỗ Trung Phát khai nhận, các đối tượng thường tụ tập ở nhà Phát từ chiều, rồi chuẩn bị đồ nghề, chiên cá để cột vào bẫy, đến khoảng hơn 12h đêm, các đối tượng bắt đầu chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 2 người để “săn bắt” mèo. “Một ngày tôi bắt được 4 - 5 con rồi bán cho ông Nhẫn (Mai Quý Nhẫn), một con chừng hơn 2kg, bán được 90 ngàn đồng/ký. Tôi có đi trộm mèo mấy lần và mỗi lần chỉ được hơn 400 ngàn đồng…”, Đỗ Trung Phát khai.

Các đối tượng tại Cơ quan Công an. (Ảnh: CTV)

Tiếp tục truy xét mở rộng, Công an xã Đông Thạnh triệu tập thêm các đối tượng Nguyễn Gia Khánh (SN 2006), Huỳnh Văn Sang (SN 1995; cùng thường trú xã Đông Thạnh) và Mai Quý Nhẫn (SN 1957; thường trú phường Hiệp Bình) để làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra xác định, Mai Quý Nhẫn đã trực tiếp liên hệ với Nguyễn Gia Khánh và Nguyễn Chánh Tín để đặt mua mèo. Rồi Khánh và Tín sẽ thông báo cho các đối tượng tụ tập nhà của Phát sau đó phân công vai trò cho từng người rồi chia nhau đi bắt trộm mèo của người dân trên địa bàn xã Đông Thạnh và xã Bình Mỹ để bán kiếm lời. Sau khi trộm cắp được mèo mang về nhà Phát, các đối tượng cân ký cho vào túi và đi bán cho đối tượng Nhẫn lấy tiền tiêu xài.

Công an xã Đông Thạnh đã đăng tải hình ảnh chi tiết từng con mèo lên mạng xã hội để người dân tiện nhận diện. Sau đó, đã có 10 người dân bị mất trộm mèo đến Công an xã Đông Thạnh nhận dạng mèo bị mất trộm và đã được trao trả lại.

Người dân bị mất mèo đến nhận diện thành công và được trao trả lại thú cưng của mình. (Ảnh: CTV)

Công an xã Đông Thạnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối các đối tượng nêu trên. Công an xã Đông Thạnh cũng đang tiếp tục truy tìm đối tượng Bùi Văn Dương (SN 2006; thường trú: 4/24 ấp 27, xã Đông Thạnh) hiện đang bỏ trốn. Công an xã kêu gọi đối tượng Dương ra đầu thú khai nhận hành vi phạm tội để hưởng sự khoan hồng của pháp luật./.