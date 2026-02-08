Đà Nẵng: "Không để tâm lý vui Xuân làm sao nhãng nhiệm vụ bầu cử nơi biên giới"

Ngày 8/2, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra công tác bầu cử tại xã A Vương. Ông yêu cầu địa phương tập trung cao độ, không để không khí Tết làm ảnh hưởng tiến độ.

Vượt khó nơi “cổng trời”

A Vương là xã miền núi biên giới mới sáp nhập về thành phố Đà Nẵng (nguyên thuộc huyện Tây Giang, Quảng Nam), địa phương này đang đối mặt với nhiều thách thức đặc thù trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Báo cáo với đoàn công tác, Ủy ban Bầu cử xã A Vương cho biết địa phương đã ấn định 7 đơn vị bầu cử tại 16 khu vực bỏ phiếu (tương ứng 16 thôn) để phục vụ 3.493 cử tri (gồm 1.757 nam và 1.736 nữ). Đến nay, xã đã tiếp nhận 27 hồ sơ ứng cử để bầu chọn 15 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Đáng chú ý, thôn A Dốc có số lượng cử tri đông nhất với 524 người, trong khi thôn biệt lập A Uôn có ít nhất với 72 cử tri .

Ngay từ trước Tết, nhiều điểm bầu cử đã được xã A Vương chủ động trang trí vừa đảm bảo kịp tiến độ và trang hoàng đón Tết. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Ông Mạc Như Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã A Vương khẳng định, dù điều kiện khó khăn nhưng công tác nhân sự và tổ chức được thực hiện chặt chẽ dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy.

"Ban Thường vụ Đảng ủy luôn có ý kiến chỉ đạo từng chi tiết đối với nhân sự các tổ chức phụ trách bầu cử. Ai làm trưởng ban, phó ban, từng thành viên đều được xác định rất cụ thể, rõ ràng. Đặc biệt đối với thôn biệt lập, khó khăn như A Uôn, chúng tôi xác định lực lượng Công an hoặc Quân sự phải tham gia làm nòng cốt để hỗ trợ đảm bảo an toàn tuyệt đối", ông Phương nhấn mạnh .

Thách thức lớn nhất của xã là địa hình chia cắt, đặc biệt là thôn A Uôn nằm trong Khu bảo tồn loài Sao La, hoàn toàn không có sóng điện thoại. Để khắc phục, xã đã trang bị điện thoại vệ tinh đảm bảo liên lạc thông suốt.

Về an ninh trật tự, Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng Công an xã A Vương cho biết đơn vị đã cử 23 đồng chí tham gia các tổ bầu cử, trong đó 5 Phó trưởng Công an xã trực tiếp làm Tổ trưởng tại các điểm nóng. Công an xã cũng tham mưu trang bị máy in thẻ cử tri tại chỗ, tránh nguy cơ lộ lọt .

Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng Công an xã A Vương báo cáo công tác đảm bảo an ninh, an toàn chuẩn bị cho bầu cử vùng biên giới. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Sẵn sàng cho mọi tình huống

Phát biểu buổi kiểm tra, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng biểu dương tinh thần trách nhiệm của xã A Vương. Tuy nhiên, ông đặc biệt lưu ý thời điểm chuẩn bị bầu cử trùng với dịp Tết Nguyên đán, dễ nảy sinh tâm lý chủ quan trong cán bộ và nhân dân.

Ông Lê Trí Thanh chỉ đạo: "Tâm lý khi đến kỳ Tết thường dễ bị sao nhãng. Do đó, lãnh đạo xã phải quán triệt sâu rộng đến tận thôn, điểm dân cư để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa quan trọng, sự khác biệt của kỳ bầu cử lần này để theo dõi, bám sát chặt chẽ" .

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng yêu cầu địa phương phải tập trung cao độ cho hội nghị hiệp thương lần 3 sắp tới, đảm bảo dân chủ, khách quan để lựa chọn được những đại biểu xứng đáng nhất.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng kiến nghị một số công việc cần lưu ý cho "ngày hội non sông". (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Bên cạnh đó, ông Lê Trí Thanh yêu cầu địa phương không được chủ quan với điều kiện thời tiết và địa hình phức tạp của miền núi: "Dù thời tiết hiện tại khá thuận lợi nhưng chúng ta phải dự lường mọi tình huống. Giả sử có thiên tai, mưa lũ gây chia cắt hay sự cố giao thông, các đồng chí phải có phương án dự phòng, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng và thùng phiếu phụ để cơ động đến tận nơi, đảm bảo quyền lợi bỏ phiếu của cử tri".

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tin tưởng với sự chuẩn bị bài bản từ nhân sự đến cơ sở vật chất và các phương án dự phòng chi tiết, xã A Vương sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử, đảm bảo an toàn, dân chủ và đúng luật định ngay trên vùng biên cương của thành phố./.