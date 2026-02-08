Đại hội XIV của Đảng: Khánh Hòa kỳ vọng về tương lai phát triển xanh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Khánh Hòa kỳ vọng trở thành trung tâm năng lượng sạch, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển bền vững tại đại hội.

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đề cập đến việc: “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng phải được triển khai quyết liệt, bài bản, gắn với an ninh năng lượng, an ninh môi trường và yêu cầu cạnh tranh.”

Với nhiều lợi thế về phát triển năng lượng tái tạo, tỉnh Khánh Hòa đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, trở thành trung tâm năng lượng tái tạo và năng lượng sạch, đóng góp quan trọng vào bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững./.