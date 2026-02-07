Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV: 10 nhóm nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng

Sáng 7/2, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025); phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV.

10 Nhóm nhiệm vụ

Đồng chí Lê Minh Hưng nêu rõ, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác xây dựng Đảng đã thực sự được đặt ở vị trí “then chốt,” triển khai quyết liệt, toàn diện với phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống.”

Những thành tựu đạt được, đặc biệt là cuộc cách mạng về đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, đã tạo tiền đề vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Bước sang nhiệm kỳ Đại hội XIV, Đảng xác định mục tiêu cốt lõi: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, tự đổi mới để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh.” Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đại hội thống nhất 3 giải pháp đột phá, gồm:

Nâng cao năng lực tự đổi mới, tự hoàn thiện để tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; nâng cao năng lực hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng; đổi mới việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng;

Triển khai hoạt động có hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới bảo đảm vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ bảo đảm khách quan, dân chủ, thực chất, hiệu quả, nhất là công tác thẩm định, đánh giá cán bộ theo đúng chủ trương "có vào, có ra," "có lên, có xuống"; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ cấp cơ sở;

Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân cấp, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả. Đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu phải chủ động chuyển từ “nhận thức đúng” thành “tổ chức triển khai có hiệu quả”; từ “quyết tâm cao” thành “kết quả rõ”; kết hợp “chỉ đạo, điều hành” với “kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm” triển khai 10 Nhóm nhiệm vụ với từng khung thời gian thực hiện, hoàn thành cụ thể.

Theo đó, Nhóm nhiệm vụ 1 về Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, ngoài các nhiệm vụ chung, thực hiện thường xuyên đã được nêu trong Phụ lục 3 của Chương trình hành động, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các cơ quan, tổ chức có liên quan tập trung tham mưu: Nghiên cứu bổ sung hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về “bốn kiên định”; Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình khoa học trọng điểm đặc biệt cấp quốc gia nghiên cứu về sự vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận về đường lối đổi mới của Đảng trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Nhóm nhiệm vụ này thực hiện từ nay đến năm 2030.

Các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tại điểm cầu Chính phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các ban đảng Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan tập trung tham mưu: Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng, lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130); Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nhóm nhiệm vụ này thực hiện từ nay đến năm 2030.

Các ban Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội tập trung đổi mới, nâng cao năng lực hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương cụ thể hoá và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, khắc phục những yếu kém, trì trệ, tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ để xác định rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Nhóm nhiệm vụ 2 về Xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, ngoài các nhiệm vụ chung, thực hiện thường xuyên đã nêu trong chương trình hành động, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu: Nghiên cứu xây dựng chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số, hoàn thành tháng 12/2026; ban hành Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường, chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến," "tự chuyển hoá" trong nội bộ; tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng ta qua 100 năm thành lập và phát triển; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, hoàn thành trong năm 2026.

Các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương cụ thể hoá thành kế hoạch giáo dục chính trị, tư tưởng hằng năm; thường xuyên theo dõi, dự báo, nắm tình hình nhân dân và dư luận xã hội; theo dõi sát thông tin đối nội và đối ngoại trên không gian mạng; dự báo, cảnh báo, kịp thời đấu tranh, phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhóm nhiệm vụ 3 về Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức, cùng các nhiệm vụ chung và phải thực hiện thường xuyên, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu tiếp tục hoàn thiện lý luận xây dựng Đảng về đạo đức, xây dựng Đảng thật sự “là đạo đức, là văn minh” trong tình hình mới, nhiệm vụ này thực hiện từ năm 2026-2029; hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương và ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân…

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban đảng Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hoá.”

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thanh niên trong tình hình mới nhằm nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nêu cao tinh thần, trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước, với xã hội, nhiệm vụ này hoàn thành tháng 6/2026.

Các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn sát với thực tiễn đảng bộ mình, không sao chép, không hình thức; đưa nội dung rèn luyện đạo đức, lối sống vào sinh hoạt chi bộ thường xuyên, gắn với đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên.

Nhóm nhiệm vụ 4 về Tăng cường công tác dân vận, thắt chặt và làm sâu sắc hơn mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, ngoài các nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu một số nhiệm vụ, đề án, trọng tâm là: Xây dựng Kết luận về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, hoàn thành trong tháng 6/2026.

Các đại biểu dự Hội nghị, trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Thông tấn xã Việt Nam (Hà Nội). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Xây dựng đề án về tích cực phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và phương châm “dân là gốc,” “dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng,” nhiệm vụ này hoàn thành trong năm 2026.

Đảng ủy Chính phủ chủ trì phối hợp với Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và các cơ quan liên quan nghiên cứu tổng kết, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, hoàn thành trong năm 2026.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu các nhiệm vụ vận hành hiệu quả, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo mô hình tổ chức mới, ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, hướng mạnh về cơ sở, hoàn thành trong năm 2026.

Các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tạo điều kiện để nhân dân tham gia góp ý, giám sát cán bộ, đảng viên; kịp thời tiếp thu, xử lý các kiến nghị chính đáng; thực hiện hiệu quả các cơ chế để nhân dân thực sự làm chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo,” “Bình dân học vụ số”..

Nhóm nhiệm vụ 5 về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị , ngoài các nhiệm vụ chung, thực hiện thường xuyên, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban đảng Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương tập trung đánh giá 2 năm, 5 năm việc thực hiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới, hoàn thành vào năm 2027 và năm 2030.

Tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi bổ sung quy định các chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong các cơ quan Trung ương và địa phương; hoàn thiện chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện công tác dân vận, tập hợp vận động quần chúng.

Đổi mới, hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông, báo chí quốc gia, 2 viện hàn lâm khoa học xã hội và khoa học công nghệ; tham mưu Bộ Chính trị ban hành quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo hướng phân cấp quản lý biên chế cho các cấp uỷ trực thuộc Trung ương...

Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc phân định thẩm quyền, trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp, trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương, hoàn thành tháng 6/2026.

Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước theo đúng định hướng của Trung ương; sắp xếp các thôn, tổ dân phố ở xã, phường và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới, hoàn thành trong quý 2 năm 2026.

Các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, nhất là Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chủ động rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình; vận hành tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới thông suốt, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới; sơ kết, tổng kết, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.

Nhóm nhiệm vụ 6 về Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, ngoài các nhiệm vụ chung, thực hiện thường xuyên, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban đảng Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan tập trung tham mưu các nhiệm vụ, đề án, trọng tâm là: Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW khoá XIII, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, hoàn thành tháng 6/2026. Kết luận của Ban Bí thư về việc thực hiện Chỉ thị về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, hoàn thành trong tháng 6/2026.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban đảng Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu Quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đảng viên làm kinh tế tư nhân, hoàn thành trong tháng 6/2026.

Các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, quan tâm vùng dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, ngoài nước, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng và phát triển tổ chức đảng, các tổ chức chính trị-xã hội trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, nhất là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; phát huy vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong tạo nguồn phát triển đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên trong đội ngũ trí thức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên , công nhân, người lao động, cán bộ quản lý trong doanh nghiệp...

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu chính Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nhóm nhiệm vụ 7 về Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, ngoài các nhiệm vụ chung, thực hiện thường xuyên đã nêu trong chương trình hành động, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tập trung tham mưu các nhiệm vụ, đề án, trọng tâm là: Tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ,” hoàn thành trong năm 2027.

Đảng ủy Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu xây dựng Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài, nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững; nghiên cứu cơ chế tạo sự liên thông giữa khu vực công và khu vực tư, hoàn thành trong tháng 4/2027.

Tiến hành cải cách chính sách tiền lương, quy định về chế độ phụ cấp kiêm nhiệm, chính sách nhà ở xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức khó khăn về nhà ở, chính sách bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công… nhiệm vụ này hoàn thành trong năm 2026.

Đảng ủy Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện số hoá hồ sơ cán bộ từ cơ sở và kết nối liên thông đồng bộ giữa các cơ quan, hoàn thành trong tháng 6/2026.

Các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương: Triển khai thực hiện đồng bộ các quy định, quy chế về phân cấp quản lý cán bộ, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, cho thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm nguyên tắc “có vào, có ra,” “có lên, có xuống,” đánh giá cán bộ thường xuyên, liên tục, đa chiều, theo kết quả, sản phẩm cụ thể.

Nhóm nhiệm vụ 8 về Tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, Nhiệm vụ này đã được nêu trong Phụ lục 3 của Chương trình hành động, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai nghiêm túc, thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 và chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; thực hiện chuyển đổi số; kiểm tra, giám sát trên dữ liệu, hoàn thành trong tháng 6/2026.

Các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương: Chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; không chờ có vụ việc mới kiểm tra; tập trung kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, kịp thời phát hiện để chấn chỉnh ngay những vi phạm khi mới phát sinh không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn; tiếp tục thực hiện nghiêm việc bố trí chức danh chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra cấp uỷ cấp tỉnh, cấp xã không phải là người địa phương...

Nhóm nhiệm vụ 9 về Tiếp tục đẩy mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngoài các nhiệm vụ chung, thực hiện thường xuyên, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng Chương trình quốc gia về giáo dục liêm chính, hoàn thành trong tháng 6/2026.

Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng Nghị quyết của Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tình hình mới,” báo cáo Ban Chấp hành Trung ương thông qua tại Hội nghị Trung ương 2.

Các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương phải coi phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên; tăng cường tính minh bạch, công khai và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Đặc biệt, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung hoàn thiện, thực hiện đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả thể chế để "không thể" tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhất là hoàn thiện thể chế về kiểm soát quyền lực, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong thi hành công vụ; về trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu; về bảo vệ, khuyến khích người tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhóm nhiệm vụ 10 về Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, ngoài các nhiệm vụ chung, thực hiện thường xuyên đã nêu trong Chương trình hành động, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu sửa đổi, bổ sung quy định hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương thông qua tại Hội nghị Trung ương 2; tham mưu tổng kết thi hành Điều lệ Đảng, đề xuất, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng báo cáo Ban Chấp hành Trung ương thông qua tại Hội nghị Trung ương 11.

Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu tổng kết Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, hoàn thành trong năm 2027.

Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV và Chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ khoá XIV; trong đó đổi mới theo hướng phân cấp mạnh mẽ, rõ nội dung, thẩm quyền trách nhiệm của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trình Hội nghị Trung ương 2; xây dựng Đề án về đổi mới việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là việc ban hành nghị quyết và hoàn thành trong tháng 6/2026...

Các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, trong đó Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng thành pháp luật, cơ chế, chính sách; khắc phục triệt để tình trạng chậm trễ, thiếu đồng bộ. Các cấp ủy địa phương phải phân định rõ việc cấp uỷ quyết định, việc chính quyền tổ chức thực hiện; khắc phục tình trạng cấp uỷ can thiệp sâu vào quản lý hành chính hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo.

Mỗi cấp ủy phải nâng cao năng lực tự đổi mới, tự hoàn thiện để tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân, đặc biệt, cần đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các chủ trương, đường lối của Đảng...

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Bộ Chính trị đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện thường xuyên, liên tục trong cả nhiệm kỳ; kịp thời cập nhật và bổ sung Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ, chi bộ ở từng cấp gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, thể hiện sự quyết tâm, đổi mới sáng tạo, bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả.

Kết quả thực hiện Chương trình hành động là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu hằng năm và cả nhiệm kỳ. Thời gian hoàn thành Chương trình hành động cụ thể của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong quý 1/2026.

Về tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng

Đồng chí Lê Minh Hưng nhấn mạnh, từ những kết quả 15 năm thi hành Điều lệ Đảng trong toàn Đảng có thể khẳng định các quy định trong Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng cơ bản phù hợp, được rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành kịp thời, đáp ứng tình hình thực tiễn, góp phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; là nền tảng giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Tuy nhiên, quá trình thi hành Điều lệ Đảng còn một số hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân đã được nêu cụ thể trong Báo cáo.

Đại hội XIV xác định sẽ bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cùng với bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Đại hội XV của Đảng vào dịp 100 năm thành lập Đảng, với quan điểm, nguyên tắc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, đó là:

Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; kiên định Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; tiến hành đồng bộ với bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh chính trị và Hiến pháp.

Kế thừa và giữ vững các nội dung có tính nguyên tắc, bản chất của Đảng.

Điều lệ Đảng không nên quy định quá chi tiết, cụ thể. Những nội dung trong quy định thi hành Điều lệ Đảng đã rõ, phù hợp với mô hình tổng thể tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và thực tiễn thì nghiên cứu bổ sung, sửa đổi.

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này, Bộ Chính trị sẽ thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, thành phần bao gồm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, một số đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương có nhiều kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở Trung ương, cấp ủy trực thuộc Trung ương và đại diện một số đảng bộ. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành nghiên cứu, tổng kết thực tiễn thi hành Điều lệ Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Ban Chỉ đạo sẽ xây dựng quy chế, ban hành kế hoạch hoạt động, trong đó xác định rõ từng nhiệm vụ, thời gian hoàn thành, sản phẩm cuối cùng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ trì hoặc phối hợp thực hiện.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các ban, cơ quan, đơn vị của Trung ương Đảng, các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, nhất là các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các đồng chí được Trung ương, Ban Chỉ đạo giao nhiệm vụ cụ thể, trên cơ sở thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quá trình hoạt động thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình, dự báo tình hình trong giai đoạn tới, chủ động nghiên cứu từng chương, điều của Điều lệ Đảng, đề xuất với Trung ương những nội dung trong Điều lệ Đảng cần được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn phát triển mới. Trong đó, tập trung vào nội dung các Chương, Điều đã nêu cụ thể trong Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Đồng thời, đề nghị các đồng chí tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, hoàn thiện các sản phẩm với chất lượng cao nhất khi được Trung ương, Ban Chỉ đạo giao nhiệm vụ và nghiên cứu, tham gia có trách nhiệm vào các dự thảo khi Trung ương, Ban Chỉ đạo gửi xin ý kiến bảo đảm chất lượng, đúng thời gian quy định.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tại điểm cầu chính Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Về bổ sung, sửa đổi quy định Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Chính trị đã giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành nghiên cứu những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong thi hành Điều lệ Đảng để tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy định thi hành Điều lệ Đảng để Báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét thông qua tại Hội nghị Trung ương 2 và các quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngay trong năm 2026.

Đồng chí Lê Minh Hưng cho biết, hiện nay, Ban Tổ chức Trung ương đã có văn bản gửi các ban, cơ quan, đơn vị của Trung ương Đảng, các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; đồng thời đề nghị tập trung nghiên cứu, rà soát, đề xuất những nội dung cần bổ sung, sửa đổi trong Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác, quy chế làm việc mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là các đảng bộ trực thuộc Trung ương và cấp tỉnh mới thành lập theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các ban, cơ quan tham mưu chiến lược cho Trung ương, tăng cường phân cấp, ủy quyền cho ban thường vụ, thường trực đảng ủy; đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổ chức và hoạt động của Đảng..., gửi Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 14/02/2026 để tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị./.

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, diễn ra từ ngày 19/1/2026 đến ngày 23/1/2026, tại Hà Nội.