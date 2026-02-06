Quốc yến chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam

Theo đặc phái viên TTXVN, tối 6/2, tại Trụ sở Thượng viện Campuchia (thủ đô Phnom Penh), Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện, Quyền Quốc trưởng chủ trì Quốc yến chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia.

Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Campuchia.

Chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia nhằm thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai đất nước, Samdech Techo Hun Sen chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục bầu làm Tổng Bí thư.

Đánh giá cao các chuyến thăm cấp nhà nước của nhiều thế hệ lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Campuchia thời gian qua đã mang lại những kết quả tốt đẹp cho mối quan hệ và hợp tác song phương, cũng như tình hữu nghị, đoàn kết anh em giữa hai đất nước, Samdech Techo Hun Sen bày tỏ chuyến thăm cấp Nhà nước lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, láng giềng tốt đẹp và hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và Campuchia.

Vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực giữa hai nước ngày càng gắn bó chặt chẽ, Samdech Techo Hun Sen tin tưởng, tình hữu nghị đoàn kết anh em và hợp tác tốt đẹp này sẽ tiếp được mở rộng, để mối quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch và các lĩnh vực khác ngày càng có hiệu quả tích cực hơn nữa.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen đón Tổng Bí thư Tô Lâm dự Quốc yến chào mừng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhân dịp này, Samdech Techo Hun Sen bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã thường xuyên dành sự ủng hộ, hỗ trợ để Vương quốc Campuchia có bước phát triển năng động, vững mạnh trên mọi lĩnh vực, ổn định xã hội trên phạm vi toàn quốc.

Đánh giá cao sự phát triển, hội nhập trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, ngoại giao, an ninh-quốc phòng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua và hiện nay, Samdech Techo Hun Sen bày tỏ kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm tốt, cả về kiến thức và kinh nghiệm thực tế, cũng như duy trì hoạt động hợp tác, phát triển nền kinh tế Campuchia.

Phát biểu đáp từ, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động về những tình cảm cao quý, thân thiết và những lời tốt đẹp về đất nước và nhân dân Việt Nam cũng như về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam-Campuchia.

Tổng Bí thư chia sẻ vinh dự được nhiều lần đến thăm Vương quốc Campuchia trên các cương vị khác nhau, đọng lại là tình cảm nồng ấm, gần gũi và thân thiết của những người bạn lâu ngày gặp lại và những ấn tượng sâu đậm về đất nước Chùa Tháp đang chuyển mình mạnh mẽ và dân tộc Khmer bất khuất, kiên cường mà đôn hậu và mến khách.

Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy dù đứng trước nhiều thách thức, Campuchia đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng và toàn diện trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, chính trị ổn định, kinh tế duy trì tăng trưởng cao, đối ngoại không ngừng được mở rộng.

Tổng Bí thư tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, người kế tục sự nghiệp cao cả của Cố Quốc vương Norodom Sihanouk, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ, Vương quốc Campuchia nhất định sẽ phát triển ổn định, độc lập, tự chủ, phồn vinh, thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước có thu nhập cao vào năm 2050.

Tổng Bí thư cho biết tại các cuộc tiếp xúc, trên tinh thần đoàn kết hữu nghị, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, hai bên đã đạt nhất trí cao trên các vấn đề cùng quan tâm và khẳng định quyết tâm mở ra giai đoạn hợp tác mới, trong đó củng cố quan hệ chính trị là nền tảng định hướng cho quan hệ hai Đảng, hai nước; phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong việc giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh của mỗi nước; tăng cường gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam-Campuchia.

Quốc yến chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào, thống nhất một số chủ trương, phương hướng hợp tác lớn trong thời gian tới, trong đó nhất trí khẳng định mối quan hệ gắn bó, thủy chung trong sáng giữa ba Đảng, ba Nhà nước và nhân dân ba nước Việt Nam-Campuchia-Lào là mối quan hệ có ý nghĩa chiến lược lâu dài, được hun đúc qua những chặng đường lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, đã trở thành tài sản chung, vô giá, là nguồn sức mạnh và là cơ sở vững chắc cho sự phát triển bền vững của mỗi nước, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân ba nước trân trọng, giữ gìn, vun đắp và phát triển.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự ủng hộ, tình cảm của lãnh đạo và nhân dân Campuchia. Những tình cảm, sự ủng hộ to lớn dành cho nhau của người dân hai nước là biểu hiện cao đẹp của quan hệ hữu nghị, là một trong những nguồn sức mạnh quan trọng nhất của công cuộc giành độc lập, xây dựng và bảo vệ đất nước của hai dân tộc Việt Nam-Campuchia và sẽ sống mãi với thời gian.

Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ Campuchia trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước và tin tưởng chắc chắn rằng trên nền tảng quan hệ đoàn kết truyền thống được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc vương Norodom Sihanouk, cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, cùng với ý chí chính trị mạnh mẽ nỗ lực của lãnh đạo cấp cao hai bên, quan hệ giữa hai dân tộc sẽ ngày càng gắn bó chặt chẽ và cùng nhau phát triển thịnh vượng./.

Quốc yến chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia Chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn cấp cao Việt Nam, tối 6/2/2026, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen chủ trì Quốc yến chào mừng.