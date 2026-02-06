Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Samdech Techo Hun Sen
Samdech Techo Hun Sen đánh giá cao sự phát triển, nhất là về kinh tế-xã hội của Việt Nam; mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường mở cửa thị trường để gắn kết hai nền kinh tế.
Chiều 6/2/2026, tại Thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia Heng Samrin.
Chiều 6/2/2026, Thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen dự Lễ động thổ Trường Hữu nghị Campuchia-Việt Nam.
Cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, Lào và Campuchia là diễn đàn quan trọng nhằm tái khẳng định tầm quan trọng của tình hữu nghị và hợp tác giữa ba nước trong khuôn khổ ba bên.
Chiều 6/2/2026, tại Phnom Penh, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet.
Phóng viên TTXVN phỏng vấn Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về mục đích, yêu cầu của việc học tập, quán triệt Nghị quyết và chương trình hành động của Đảng ủy Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng và ưu tiên củng cố, phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia-Lào.
Tờ Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, khẳng định chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-đối ngoại của hai đất nước.
Trong khuôn khổ Cuộc gặp cấp cao giữa ba Đảng, chiều 6/2/2026, diễn ra cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu và thách thức đan xen, việc xác định rõ “đích đến” giá trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cảm ơn và đề nghị Mặt trận, các cấp chính quyền Campuchia quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam coi trọng và ưu tiên phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia.
Cử tri phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội đánh giá cao Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối và kỳ vọng đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
Chủ tịch nước vui mừng khi quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và hai nước ngày càng phát triển, tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau ngày càng tăng cường, hợp tác trên mọi lĩnh vực phát triển thực chất.
Bà Lê Thị Bích Hường nhận định Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp, mở ra định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cộng hòa Indonesia Adam Mulawarman Tugio; Cộng hòa Philippines Francisco Noel R. Fernandez III đến trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Chiều 6/2/2026, tại Thủ đô Phnom Penh diễn ra Cuộc gặp cấp cao giữa ba đảng: Đảng Nhân dân Campuchia, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Sáng 6/2/2026, tại Thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Bà Sissy Abad Diaz - Phó Giám đốc Trung tâm Fidel Castro Ruz - khẳng định mối quan hệ Cuba-Việt Nam là hình mẫu duy nhất trên trường quốc tế.
Những nội dung quan trọng trong Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV, cũng như những quyết sách, đột phá chiến lược mà Đại hội đề ra được đảng viên, nhân dân tỉnh Lai Châu hết sức tin tưởng và kỳ vọng.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử ở Đồng Nai được triển khai nghiêm túc, chủ động, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của Trung ương.
Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố.
Công tác thông tin, tuyên truyền giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong xã hội.
Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm lấy dân là gốc, coi việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng đoàn kiểm tra đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử tại Tây Ninh đảm bảo tiến độ, chất lượng và an ninh.
Sáng 6/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến thăm, chúc Tết và trao 200 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Sáng 6/2, Thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đồng chủ trì Hội đàm song phương giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm, tặng quà Tết cho công nhân và người dân khó khăn tại Khánh Hòa, nhấn mạnh tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong công tác an sinh xã hội.
Sáng 6/2, tại Thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Cố Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Norodom Sihanouk.
Bộ Tư pháp Việt Nam cam kết sẽ làm hết sức mình trong việc chia sẻ kinh nghiệm cho Bộ Tư pháp Cuba nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan.
Trong ngày bầu cử, việc bỏ phiếu được bắt đầu từ 07 giờ sáng và thực hiện liên tục đến 07 giờ tối cùng ngày, tùy tình hình địa phương, việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 05 giờ sáng.
Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, sáng 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Đài Độc lập ở Thủ đô Phnom Penh.