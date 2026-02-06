Lào Cai bảo đảm thông quan thuận lợi nông sản xuất nhập khẩu

Các khâu trong chuỗi logistics từ kiểm dịch thực vật, hải quan đến kho bãi, sang tải được rà soát, điều hành linh hoạt, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, vừa tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.

Những ngày cận Tết, hoạt động xuất-nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành (Lào Cai) diễn ra sôi động, thông suốt ở cả hai chiều.

Các khâu trong chuỗi logistics từ kiểm dịch thực vật, hải quan đến kho bãi, sang tải được rà soát, điều hành linh hoạt, vừa bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, vừa tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu hàng hóa.

Thời điểm cuối năm, lưu lượng hàng hóa qua cửa khẩu tăng cao, tạo áp lực lớn cho các lực lượng chức năng.

Trước yêu cầu mới của Nghị định 46, các cơ quan quản lý cửa khẩu tại Lào Cai đã chủ động nắm tình hình, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm theo quy định; đồng thời tăng cường trao đổi thông tin để chủ động kế hoạch giao nhận, hạn chế tối đa nguy cơ ùn ứ./.