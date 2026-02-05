Giá vàng, bạc đảo chiều khi căng thẳng toàn cầu hạ nhiệt

Giá vàng và bạc đã trải qua một phiên giao dịch trồi sụt trên thị trường châu Á trong ngày 5/2, khi căng thẳng toàn cầu có dấu hiệu hạ nhiệt.

Có thời điểm, giá bạc lao dốc 17% xuống quanh mức 73 USD/ounce, trong khi vàng giảm khoảng 2% do các nhà đầu tư rút khỏi thị trường khi đồng USD mạnh lên.

Tuy nhiên, tính đến 14 giờ 45 chiều 5/2 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đã phục hồi phần nào và thu hẹp mức giảm còn 0,99% xuống 4.928,49 USD/ounce. Còn giá bạc thu hẹp đà giảm xuống 78,08 USD/ounce.

Ông Tony Sycamore, nhà phân tích tại công ty môi giới IG, nhận định thị trường đang chứng kiến những dư chấn sau đợt biến động cực độ của kim loại quý trong tuần này.

Theo ông, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dường như đã đi đúng hướng trở lại, giúp loại bỏ bớt yếu tố rủi ro địa chính trị khỏi thị trường hàng hóa.

Ngoài ra, sau cuộc trao đổi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, căng thẳng thương mại cũng dịu đi, khiến nhà đầu tư có xu hướng bán ra vàng.

Đồng USD ổn định ở mức cao gần hai tuần trong phiên này trước khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng trung ương Anh (BoE) nhóm họp cũng tạo sức ép lên thị trường kim loại quý. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến hàng hóa định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Ông Christopher Wong, chiến lược gia tại OCBC, cho biết tâm lý thị trường đang trở nên ảm đạm trên hầu hết các loại tài sản, tạo ra một vòng lặp bán tháo trong bối cảnh thanh khoản thị trường khá mỏng.

Tại Việt Nam, vào lúc 14 giờ 35 phút ngày 5/2, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 174,20-177,20 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

