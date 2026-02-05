Quay đầu giảm, vàng nhẫn và SJC còn 178,8 triệu đồng mỗi lượng

Sáng nay (5/2) thị trường vàng trong nước quay đầu giảm với mức điều chỉnh 1,4 triệu đồng/lượng. Tỷ giá trung tâm cũng giảm thêm 1 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 20 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 175,8-178,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), cùng giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày 4/2.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm 1,4 triệu đồng/lượng và cùng giao dịch từ 175,8-178,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra) tại Công ty Bảo Tín Minh Châu và Công ty Phú Quý.

Trên thế giới, đồng kim loại quý này đã tuột mốc 5.000 USD/ounce, giao dịch quanh ngưỡng 4.929 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 155,3 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Tuy vậy, mức giá hiện tại của vàng thế giới vẫn thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 23,5 triệu đồng/lượng.

Cũng trong sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.066 đồng/USD, giảm 1 đồng so với ngày 4/2. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau.

Tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank thông báo giá USD từ 25.770-26.160 đồng/USD (mua vào/bán ra), giảm 20 đồng so với cuối ngày 4/2. Ngân hàng VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 25.763-26.143 đồng/USD (mua vào/bán ra), giảm 12 đồng so với cuối ngày 4/2.

Ngân hàng BIDV giao dịch 25.820-26.180 đồng/USD (mua vào/bán ra), chưa có biến động so với chốt phiên ngày 3/2. Ngân hàng Eximbank giao dịch 25.760-26.160 đồng/USD (mua vào/bán ra), giảm 20 đồng so với chốt phiên hôm trước./.