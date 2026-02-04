Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Canfoco) vừa báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2025 thua lỗ nặng, trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn chịu tác động từ vụ việc liên quan đến thịt lợn nhiễm bệnh.

Bản tin 60s ngày 4/2/2026 gồm những nội dung sau:

Công ty Đồ hộp Hạ Long thua lỗ nặng nề sau “lùm xùm” 130 tấn lợn bệnh.

Va chạm liên hoàn trên cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, tài xế tử vong.

Hàng chục người nhập viện nghi ngộ độc sau tiệc tất niên tại TP. Hồ Chí Minh.

Vàng miếng bật tăng hơn 10 triệu đồng/lượng.

Công an điều tra vụ hơn 1.200 gốc hoa ly bị chặt phá sát Tết tại Hà Nội.

Ukraine cáo buộc Nga tấn công ngay trước vòng đàm phán tại Abu Dhabi.

UAV Iran bị bắn hạ khi áp sát tàu sân bay Mỹ trên biển Arab.

Tổng thống Trump yêu cầu Đại học Harvard chi 1 tỷ USD “bồi thường”./.