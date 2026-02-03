Giá vàng trong nước tăng sốc thêm 10,5 triệu đồng mỗi lượng chỉ trong một ngày

Chiều nay (3/2) thị trường vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh với mức điều chỉnh thêm 3 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ trong ngày hôm nay giá vàng đã tăng thêm 10,5 triệu đồng/lượng.

Tại thời điểm 16 giờ, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 173,5-176,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), cùng tăng 10,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày 2/2.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giao dịch từ 173,5-176,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 9 triệu đồng/lượng so với chiều ngày 2/2.

Tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn cũng cùng giao dịch từ 173,5-176,5 triệu đồng/lượng, tăng 10,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên chiều ngày 2/2.

Trên thế giới, giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 4.932 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 155,5 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Mức giá hiện tại của vàng thế giới vẫn thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 21 triệu đồng/lượng./.

