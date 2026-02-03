Xu hướng tiêu dùng Tết: Ưu tiên 'chốt đơn' online và ngày càng chuộng hàng Việt

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, tâm lý tiêu dùng dịp Tết năm nay mang màu sắc thận trọng và thực dụng hơn. Theo khảo sát mới nhất từ Worldpanel by Numerator Việt Nam, hơn 70% hộ gia đình cho biết họ vẫn tập trung ngân sách cho các nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm, đồ uống và quà biếu.

Đáng chú ý, khoảng 60% người tham gia khảo sát khẳng định sẽ cắt giảm chi phí cho các sản phẩm không thực sự cần thiết. Số liệu này phản ánh rõ nét xu hướng "liệu cơm gắp mắm", chủ động cân đối ngân sách gia đình thay vì mua sắm ồ ạt như những năm trước đây.

Sự thay đổi trong tư duy chi tiêu đã tạo đà cho sự bùng nổ của các kênh bán hàng trực tuyến. Nghiên cứu của Insight Asia chỉ ra rằng, có tới 63% người tiêu dùng Việt lựa chọn các sàn thương mại điện tử để sắm Tết 2026, một mức tăng trưởng ấn tượng so với con số 48% của năm 2024.

Không chỉ dừng lại ở sự tiện lợi, thương mại điện tử hiện được xem là giải pháp tối ưu giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian và chi phí trong giai đoạn cuối năm bận rộn. Việc so sánh giá dễ dàng, kết hợp với các chương trình khuyến mãi đa tầng đã thu hút lượng lớn người mua chuyển dịch từ kênh truyền thống sang online.

Báo cáo “Bức tranh tiêu dùng dịp Tết 2026” do Shopee công bố ngày 3/2 cho thấy người tiêu dùng ngày càng khắt khe hơn về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Trong giai đoạn cận Tết, Shopee Mall ghi nhận hơn 18 triệu người dùng mua sắm, trong đó khoảng 18% là người mua lần đầu. Điều này chứng tỏ niềm tin vào các gian hàng chính hãng đang ngày càng được củng cố.

Bên cạnh đó, xu hướng "Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt" tiếp tục được duy trì mạnh mẽ. Người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm mức giá tốt mà còn dành sự ưu ái cho các thương hiệu nội địa quen thuộc, gắn liền với văn hóa Tết. Thống kê trên Shopee cho thấy tổng số đơn hàng từ các thương hiệu Việt đã tăng 30% so với Tết 2025, khẳng định vị thế và tiềm năng tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp trong nước trên sân chơi số.

Từ tháng 10/2025 đến giữa tháng 1/2026, các dữ liệu ghi nhận cho thấy yếu tố "chi tiêu thông minh" đang dẫn dắt thị trường. Các mặt hàng như bánh kẹo, đồ trang trí, áo dài và bao lì xì vẫn nằm trong top tìm kiếm, nhưng động lực quyết định mua hàng giờ đây phụ thuộc lớn vào sự chủ động xác định nhu cầu, tận dụng ưu đãi và tốc độ giao nhận.

Về chân dung người mua, Gen Z và Gen Y đang chiếm tỷ trọng lớn và thể hiện rõ sự thay đổi trong thói quen "săn sale". Thay vì thức khuya canh giảm giá, nhóm khách hàng trẻ này mua sắm linh hoạt hơn vào các khung giờ 12h, 20h và 21h./.

Thương mại điện tử: Chuyển dịch từ tăng trưởng "nóng" sang phát triển xanh Với quy mô 31 tỷ USD và 60% dân số tham gia mua sắm trực tuyến, thương mại điện tử Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với Luật Thương mại điện tử chính thức có hiệu lực năm 2026.