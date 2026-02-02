Giá dầu lao dốc gần 5% sau tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Iran

Giá dầu châu Á đã giảm gần 5% trong phiên ngày 2/2, đánh dấu mức giảm trong ngày mạnh nhất suốt hơn 6 tháng qua. Đợt bán tháo diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran đang "đàm phán nghiêm túc," phát đi tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng với quốc gia thành viên Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) này.

Chiều 2/2, giá dầu Brent biển Bắc giảm 3,38 USD (4,9%) xuống còn 65,94 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) cũng giảm 3,33 USD (5,1%) xuống mức 61,88 USD/thùng. Giá cả hai loại dầu chủ chốt này đều rời khỏi mức đỉnh thiết lập nhiều tháng qua khi rủi ro về một hoạt động quân sự nhằm vào Iran lắng xuống sau các phát biểu cuối tuần qua của ông Trump.

Ngày 31/1, Tổng thống Mỹ tiết lộ với báo giới rằng Iran đang có những động thái đối thoại thực chất.

Trước đó vài giờ, quan chức an ninh cấp cao của Iran, ông Ali Larijani, cũng xác nhận công tác chuẩn bị cho các cuộc đàm phán đang được tiến hành.

Ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích thị trường tại tổ chức tài chính IG, nhận định rằng thị trường dầu thô coi đây là một bước nhượng bộ tích cực khỏi các cuộc đối đầu, giúp giải tỏa "rủi ro địa chính trị," vốn đã đẩy giá tăng cao trong tuần trước, đồng thời kích hoạt làn sóng chốt lời của nhà đầu tư.

Bà Priyanka Sachdeva, chuyên gia phân tích tại tổ chức tài chính Phillip Nova, cho rằng sự phục hồi của đồng USD đã khiến dầu, vốn được giao dịch bằng đồng bạc xanh, trở nên đắt đỏ hơn cho người mua sử dụng ngoại tệ khác, qua đó gây thêm sức ép lên giá.

Tại cuộc họp ngày 2/2, OPEC và các nước sản xuất dầu liên minh, hay còn gọi là OPEC+, đã thống nhất giữ nguyên sản lượng khai thác cho tháng 3/2026.

Trước đó trong tháng 11/2025, nhóm này đã quyết định hoãn kế hoạch tăng sản lượng trong giai đoạn từ tháng 1-3/2026 do nhu cầu tiêu thụ yếu theo mùa./.

Giá dầu lao dốc mạnh do áp lực nguồn cung Giá dầu WTI mất gần 3,5%, lùi về 63,4 USD/thùng, trong khi dầu Brent cũng giảm hơn 3% xuống 67,9 USD/thùng; những tín hiệu tích cực về nguồn cung đã chặn đứng chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp trước đó.