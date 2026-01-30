Mỹ bắt đối tượng giả danh FBI âm mưu giải cứu nghi phạm sát hại CEO UnitedHealthcare

Ngày 29/1, cơ quan chức năng Mỹ đã truy tố một người đàn ông với cáo buộc giả danh đặc vụ FBI nhằm thâm nhập vào nhà tù và giải cứu Luigi Mangione - nghi phạm trong vụ ám sát gây chấn động nhắm vào một giám đốc điều hành ngành bảo hiểm y tế.

Theo hồ sơ tòa án, nghi phạm Mark Anderson (36 tuổi) đã bị bắt giữ vào tối 28/1. Sự việc vỡ lở khi các nhân viên tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan (Brooklyn, New York) yêu cầu xuất trình thẻ ngành, nhưng đối tượng chỉ đưa ra được bằng lái xe, đồng thời đe dọa đang mang theo vũ khí.

Khi khám xét, lực lượng chức năng phát hiện trong ba lô của Anderson có một chiếc nĩa nướng thịt cỡ lớn và một lưỡi dao thép tròn có hình dạng giống dao cắt pizza.

Cáo trạng cho biết Anderson đã nói với các nhân viên trại giam rằng hắn nắm trong tay giấy tờ "có chữ ký của thẩm phán" ra lệnh phóng thích một tù nhân cụ thể (danh tính người này không được nêu trực tiếp trong văn bản tố tụng).

Tuy nhiên, một nguồn tin tư pháp xác nhận mục tiêu giải cứu chính là Luigi Mangione. Thanh niên 27 tuổi này bị cáo buộc là kẻ đã nổ súng sát hại ông Brian Thompson, CEO của UnitedHealthcare, vào tháng 12/2024.

Vụ ám sát ông Thompson - với toàn bộ diễn biến được camera giám sát ghi lại - từng gây chấn động nước Mỹ, đi kèm với những tranh luận về hệ thống y tế tư nhân đặt nặng lợi nhuận của quốc gia này.

Hiện tại, Mangione đang đối mặt với các cáo buộc ở cả cấp độ liên bang và tiểu bang, song bị cáo đã phủ nhận tội danh trong cả hai trường hợp.

Dự kiến, phiên tòa liên bang xét xử Mangione sẽ bắt đầu quy trình lựa chọn bồi thẩm đoàn vào ngày 8/9 tới đây. Lịch xét xử cho vụ án cấp tiểu bang hiện vẫn chưa được ấn định./.

